內房爆煲｜碧桂園11隻境內債8.14起停牌 大到不能倒？細數大行專家點睇！

碧桂園(2007)陷債務危機，繼發表盈利預警、被評級機構穆迪降級，股價失守1元見歷史新低。旗下碧桂園地產集團周六發表通告，指其11隻境內債券將於周一(14日)起停牌，包括深圳證券交易所6隻2021年及2022年發行的人民幣債券；以及3隻在上海證券交易所發行的人民幣債券，據悉規模共涉逾160億元人民幣。面對多項負面因素困擾，股價或將繼續尋底。

據碧桂園地產通告指，因近期擬就公司債券兌付安排事項，召開債券持有人會議，據深交所相關規定，經公司申請有關債券將於周一開市起停牌，包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02，以及22碧地03，復牌時間另行確定。其控股股東碧桂園上周指，面對行業困難局面，將堅決自身責任、協調各方資源，全力保交付、保運營。

該股又指，現時集團淨資產充足、土地儲備充裕，截至去年底，淨資產約3,096億元人民幣，總權益可售資源12,083億人民幣，其中可獲取權益可售資約9,555億元人民幣。此外，將做好債券持有人溝通工作，嚴格遵守有關法律法規要求，並成立專項工作小組，統籌協調、高效決策、努力渡過難關。

境內債進行重組 可獲喘息機會

據內地傳媒指，這是碧桂園準備先行對部分境內債進行重組或展期，究竟是整體重組還是逐個展期，還待與債權人協商，至於境外債重組只是時間問題。據報道，仍有不少人期望碧桂園上周美元債利息未能如期償還後，能夠在30日寬限期內獲得機構、監管支持，惟隨著債權人會議召開，債務重組將展開序幕。

據內媒統計，碧桂園涉及11隻境內公司債金額合約157億元人民幣，均在1年內到期，其中一隻將於9月2日到期，涉資39.04億元人民幣。境外債方面，共有17隻，涉資107.95億美元(約842億港元)，明年1月則是到期小高峰。並引述接近碧桂園消息人士指，對債務進行展期或重組，能讓該股得以喘息，將更多精力放在「保交樓」，暫時毋須擔心保交樓問題，交付完成後，將有資金回流。同時倘債務重組成功，可以保障其營運，恢復流動性，當內地樓市回暖，亦有助其銷售回籠。