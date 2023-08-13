內房爆煲｜碧桂園11隻境內債8.14起停牌 大到不能倒？細數大行專家點睇！

碧桂園(2007)陷債務危機，繼發表盈利預警、被評級機構穆迪降級，股價失守1元見歷史新低。旗下碧桂園地產集團周六發表通告，指其11隻境內債券將於周一(14日)起停牌，包括深圳證券交易所6隻2021年及2022年發行的人民幣債券；以及3隻在上海證券交易所發行的人民幣債券，據悉規模共涉逾160億元人民幣。面對多項負面因素困擾，股價或將繼續尋底。
據碧桂園地產通告指，因近期擬就公司債券兌付安排事項，召開債券持有人會議，據深交所相關規定，經公司申請有關債券將於周一開市起停牌，包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02，以及22碧地03，復牌時間另行確定。其控股股東碧桂園上周指，面對行業困難局面，將堅決自身責任、協調各方資源，全力保交付、保運營。
該股又指，現時集團淨資產充足、土地儲備充裕，截至去年底，淨資產約3,096億元人民幣，總權益可售資源12,083億人民幣，其中可獲取權益可售資約9,555億元人民幣。此外，將做好債券持有人溝通工作，嚴格遵守有關法律法規要求，並成立專項工作小組，統籌協調、高效決策、努力渡過難關。
境內債進行重組 可獲喘息機會
據內地傳媒指，這是碧桂園準備先行對部分境內債進行重組或展期，究竟是整體重組還是逐個展期，還待與債權人協商，至於境外債重組只是時間問題。據報道，仍有不少人期望碧桂園上周美元債利息未能如期償還後，能夠在30日寬限期內獲得機構、監管支持，惟隨著債權人會議召開，債務重組將展開序幕。
據內媒統計，碧桂園涉及11隻境內公司債金額合約157億元人民幣，均在1年內到期，其中一隻將於9月2日到期，涉資39.04億元人民幣。境外債方面，共有17隻，涉資107.95億美元(約842億港元)，明年1月則是到期小高峰。並引述接近碧桂園消息人士指，對債務進行展期或重組，能讓該股得以喘息，將更多精力放在「保交樓」，暫時毋須擔心保交樓問題，交付完成後，將有資金回流。同時倘債務重組成功，可以保障其營運，恢復流動性，當內地樓市回暖，亦有助其銷售回籠。
任澤平：碧桂園倒下 影響數千萬人就業
內地知名經濟學家任澤平上周五更公開呼籲，「建議幫幫碧桂園」，該股一旦倒下，將衝擊市場信心，影響數千萬人就業，上下游約60多個行業。他在微博發表文章指，「不僅是因為大而不能倒，而是守住金融風險底線、守住民生底線的需要」。他又指，隨著內地釋放積極訊號，房地產市場可望實現軟著陸，市場信心將逐步恢復，為經濟復甦、就業改善和金融風險化解貢獻力量，「黎明就在前方，優質民營房企不要倒在黎明前」。
高盛上周發表報告，調低碧桂園今年至2025年基本盈利預測，反映其銷售額和平均售價低於預期，以及近期未能支付票息和土地款項等流動性壓力上升。又指，碧桂園在內地低線城市敞口較高，因此預計流動性狀況仍充滿挑戰，預期該股仍需要1,000億至1,500億元人民幣額外資本，才可保障旗下項目建設如常推進，將目標價降至1.4元，評級為「中性」。
摩通叫減持碧桂園、碧服
摩根大通指，過去數星期該股面對的挑戰似乎增加，市場更傳出日前未能支付兩筆已到期美元債利息，違約風險上升。另碧桂園系大股東兼主席楊惠妍將於碧桂園服務(6098)20%股份捐出用於慈善公益用途，加上傳碧桂園月初叫停配股計劃，及傳出佛山市副市長牽頭工作組進駐集團等消息，均影響碧桂園及碧桂園服務信貸狀態，預期今年底止到期債券償還180億元人民幣壓力較大。
加上考慮到目前銷售仍疲軟，認為違約、不良債務交換或重組風險上升，同時可能存在中期業績未能公布而要停牌風險，維持碧桂園及碧服「減持」評級，目標價分別從0.9及6.7元，降至0.8及5.9元。
股價蒸發逾九成
碧桂園上周五收市跌穿1元關，報0.98元見歷史新低，再瀉5.8%，今年以來累瀉逾63%，市值蒸發約467億元，至僅餘270億元，股價由高峰期至今累瀉逾九成，碧服上周五收報7.46元，跌2.5%，今年以來累挫逾六成，市值亦蒸發約385億元。