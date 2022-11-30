內房獲准A股再融資 世茂福星率先示意非公開發行集資計劃

世茂集團（813）旗下於上海證券交易所上市的世茂股份公布，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用於公司「保交樓、保民生」相關的房地產項目開發、償還部分公開市場債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。深交所上市的內房福星股份亦公布融資意向。

該公司表示，集資為滿足公司業務發展需要，優化資本結構，緩解流動性困難，穩定公司財務狀況。公司指出，是次非公開發行擬發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量以中證監核準的發行數量為準。

世茂稱資金用於保交樓

中國證監會11月28日在網站披露《證監會新聞發言人就資本市場支持房地產市場平穩健康發展答記者問》，內容表明支持實施改善優質房企資產負債表計畫，加大權益補充力度，促進房地產市場盤活存量、防範風險、轉型發展，更好服務穩定宏觀經濟大盤。證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施，並自即日起施行。

房地產融資活動亦隨即展開，11月29日已有兩家A股上市房企表達再融資意向，除世茂之外，同日，在深圳交易所上市的福星股份亦表示，正在籌畫再融資。據公告，該公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用於公司房地產專案開發。本次非公開發行擬發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%。

世茂股份在上交易半日升9.85%，母公司世茂集團（813）繼續停牌，世茂服務（873）昨天急升後，仍日再升3.8%。福星股份在深交所升幅有9.96%。