內房科網濠賭汽車消費集體冧 恒指危站二萬一 盈富受襲

淡友狙擊
利好消息欠奉，加上新冠肺炎疫情縈繞、加息陰霾及衰退恐慌等，港股昨再向下走，恒生指數昨兩度在二萬一關前掉頭，低見21,001點，最多瀉724點，收市仍挫601點或2.8%，報21,124點。大市危站二萬一之際，淡友卻趁機會以盈富基金(2800)為目標出手，兩日累計近65億元沽空額，沽空率亦高達七成。昨整體下跌股份逾1,100隻，多個強弱板塊集體淪陷，內房及濠賭股重災，碧桂園服務(6098)，全日挫12.9%，金沙中國(1928)大跌8.1%，為兩大表現最差藍籌。近日走勢強勁或喘穩的汽車、科網及體育用品亦難倖免於沽壓，比亞迪(1211)、阿里巴巴(9988)及安踏體育(2020)跌幅介乎4%至7%，本月齊齊升轉跌。
恒生科技指數昨報4,622點，挫185點或3.9%。主板成交額約1,195億元，大市沽空率錄17.9%，連續兩日高逾17%的偏高水平。盈富上周五錄70.4%沽空率後，昨再高至68.1%，均為近來高位，沽空額26.8億元，或反映大戶或基金短線看淡後市，並以盈富作對沖。
除碧桂園服務外，藍籌內房碧桂園(2007)及龍湖集團(960)昨分別瀉8%及7%，連同大跌6.9%的安踏，齊齊躋身藍籌五大跌幅王。ATM則為跌市推手，騰訊控股(700)挫2.9%、美團(3690)失5.6%、阿里巴巴挫5.8%，三股合共推低大市238點。另外汽車股亦向下，長城汽車(2333)大跌9%，新能源概念的小鵬汽車(9868)及比亞迪則分別向下5.6%及4.4%。
6賭股齊插水 瑞銀首選金沙新濠
澳門昨日起暫停非必要工商業公司、實體及場所的運作7天，意味未來7日賭收「清零」，6大濠賭股昨齊齊下瀉，除最重傷的金沙，新濠國際(200)瀉7%，永利澳門(1128)及澳博控股(880)失逾6%，美高梅中國(2282)及銀河娛樂(027)則瀉半成。瑞銀指，澳門停運7日期間免發薪的規定，有助減少賭場營運成本，但整體幫助不大，惟指行業2024年預測企業價值倍數(EV/EBITDA)為7.9倍，仍低於歷史平均2.3點子。該行對6隻濠賭股評級仍為「買入」，首選金沙及新濠。
安踏上季零售額跌 大摩續看好
另外昨大跌的安踏公布，第二季安踏品牌產品零售金額按年錄得中單位數負增長；FILA品牌產品零售金額亦錄高單位數負增長。累計上半年，安踏品牌則按年錄中單位數正增長；FILA品牌錄低單位數負增長。集團表示，上半年遵循內地政府指引和要求，於特定區域暫停營運若干實體店舖，因此線下零售業務受客流量顯著下跌及消費意欲減弱帶來的雙重不利影響。摩根士丹利報告預料，安踏上半年盈利跌15%至20%，較市場最悲預計跌三成佳，主要因為該行對FILA經營溢利收縮情況樂觀，並維持「增持」評級，目標價看133元。
兩新股今掛牌 暗盤齊潛水
新股方面，今日中康控股(2361)及讀書郎(2385)掛牌。中康昨在輝立暗盤收報4.6元，較上市價5.36元低14.2%，一手500股帳面蝕380元；讀書郎收報7.37元，較上市價7.6元低3%，一手400股帳蝕92元。另外，海底撈(6862)考慮以介紹形式分拆海外業務Super Hi上市，市場傳出相關分拆或今年內進行，最快周內遞交上市申請。