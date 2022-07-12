內房科網濠賭汽車消費集體冧 恒指危站二萬一 盈富受襲

淡友狙擊

利好消息欠奉，加上新冠肺炎疫情縈繞、加息陰霾及衰退恐慌等，港股昨再向下走，恒生指數昨兩度在二萬一關前掉頭，低見21,001點，最多瀉724點，收市仍挫601點或2.8%，報21,124點。大市危站二萬一之際，淡友卻趁機會以盈富基金(2800)為目標出手，兩日累計近65億元沽空額，沽空率亦高達七成。昨整體下跌股份逾1,100隻，多個強弱板塊集體淪陷，內房及濠賭股重災，碧桂園服務(6098)，全日挫12.9%，金沙中國(1928)大跌8.1%，為兩大表現最差藍籌。近日走勢強勁或喘穩的汽車、科網及體育用品亦難倖免於沽壓，比亞迪(1211)、阿里巴巴(9988)及安踏體育(2020)跌幅介乎4%至7%，本月齊齊升轉跌。

恒生科技指數昨報4,622點，挫185點或3.9%。主板成交額約1,195億元，大市沽空率錄17.9%，連續兩日高逾17%的偏高水平。盈富上周五錄70.4%沽空率後，昨再高至68.1%，均為近來高位，沽空額26.8億元，或反映大戶或基金短線看淡後市，並以盈富作對沖。

除碧桂園服務外，藍籌內房碧桂園(2007)及龍湖集團(960)昨分別瀉8%及7%，連同大跌6.9%的安踏，齊齊躋身藍籌五大跌幅王。ATM則為跌市推手，騰訊控股(700)挫2.9%、美團(3690)失5.6%、阿里巴巴挫5.8%，三股合共推低大市238點。另外汽車股亦向下，長城汽車(2333)大跌9%，新能源概念的小鵬汽車(9868)及比亞迪則分別向下5.6%及4.4%。