內房股逆市造好 碧桂園龍湖等正推進第二輪增信債券融資

綜合傳媒報道，龍湖集團（960）、碧桂園（2007）、新城發展（1030）旗下在內地上市的新城控股及旭輝（884）等早前獲選為首批示範房企，有意再次發行中債信用增長增進公司全額擔保的債券。

新城控股計劃於本月再度在銀行間市場發行15億人民幣中期票據，期限擬定為3年，利率介乎3厘至4.3厘，同樣由中債公司提供擔保，如順利發行，將反映中債公司仍在支持相對優質房企的發債行動。

內房股今早逆市造好，龍湖、碧桂園、新城發展、旭輝控股（884）及合景泰富（1813）升幅介乎3%至6%，恒生指數最新跌0.6%。

新城發展傳擬發行15億人幣中期票據

《彭博社》報道，龍湖及碧桂園在中金公司的投資者電話會議上透露，有計劃第二度發行由中債公司擔保的票據。知情人士提及，龍湖表明已準備好充足資金，可在年內提前贖回明年4月到期的3億美元（約23.5億港元）債券，具體會否贖回仍有待公告正式作實；碧桂園則擬於下個月再度發行中期票據。龍湖於8月發行首筆獲全額擔保的15億元（人民幣．下同）中期票據，碧桂園則在9月首度發行相同規模的中期票據。

報道稱，旭輝亦有意再次發行由中債信用增進公司全額擔保的債券，金額不超過10億元。金輝集團（137）及合景泰富等房企也有意發行增信債券。