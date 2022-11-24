內房股飆升旭輝龍湖碧桂園漲逾一成 受惠人行金融16條

中國人民銀行推出金融16條支持內地樓市，內房股上掦，藍籌股龍湖集團（960）及碧桂園（2007）暫時最多升約13%，分別高見21.2元及2.65元，其他內房企業升幅亦相當顯著，旭輝控股（884）最多升超過17.4%，高見1.28元、時代中國（1233）及龍光集團（3380）等升幅亦超過1成。20大升幅股份中超過一半為內房及相關股份。

恒生指數高開後升幅收窄，暫時報17,600點，升76點或0.4%，成交額351億元。龍湖、碧桂園及碧桂園服務（6098）包辦升幅頭三位，華潤置地（1109）及中國海外（688）分別排第六及七位，升幅超過3%。

中國人民銀行、銀保監會昨天公佈《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，推出16條金融舉措，促進房地產市場平穩健康發展。為響應「金融16條」相關政策及落實全國性商業銀行信貸工作座談會會議精神，多家銀行陸續對外發布信息，深化銀企合作。其中，萬科與多家銀行簽署戰略協議，一日內獲得超兩千億授信額度。

20大升幅逾半內房相關

據內地傳媒報道，五大國有行紛紛向內房提供融資，中國銀行（3988）與萬科（2202）簽署《戰略合作協議》，中行將提供不超過1,000億元（人民幣，下同）或等值外幣的意向性授信額度，在房地產開發貸款、併購貸款、債券承銷與投資、個人住房貸款、保函、供應鏈融資等業務領域深化全方位業務合作。