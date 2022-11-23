內房萬科據報獲交通銀行1000億授信額度

內房債務問題仍然膠著之際，根據內地傳媒報道，萬科（2202）及美的置業（3990）獲得交通銀行的授信額度，分別達到1,000億元（人民幣，下同）及200億元。

內媒引述消息稱，交通銀行今日與萬科集團簽署全面戰略合作協議。根據協議，交行將為萬科集團提供人民幣1,000億元意向性綜合授信額度，並提供多元化融資服務，包括但不限於房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、保函、供應鏈融資、債券投資等。按銷售計算，萬科為中國第二大內房企業。

美的置業今天亦與交通銀行舉行戰略合作協議線上簽約儀式，根據雙方協議，交通銀行將為美的置業提供不超過200億元人民幣意向性授信額度，額度適用範圍與萬科相同。

美的置業獲最多200億人幣額度

內地頻覓合適方法支持內地樓市。早前便有內地傳媒報道，人民銀行擬發布「保交樓」貸款支持計劃，至明年3月31日前，由人行向商業銀行提供2,000億元人民幣免息再貸款，支持商業銀行提供配套資金用於支援「保交樓」，封閉運行、專款專用。

報道指出，支持範圍包括兩方面，一是為「保交樓」專項紓困政策提供配套融資；二是推動化解未交樓個人住房貸款風險，支持已出售、但逾期未交付，並經過金融管理部門認定的項目加快建設交付。貸款支持計劃屬全新的、階段性政策，與此前出台的「保交樓」專項借款有所不同，目前正徵求意見。