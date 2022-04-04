內房變賣潮｜雅居樂售垃圾發電公司　花樣年沽星住宅項目

雅居樂集團(3383)公布，擬再向海螺創業(586)出售第6家項目公司，為湖南惠明環保科技公司股權及貸款，總作價6.62億元(人民幣‧下同)。

該6家項目公司的主要業務為經營及管理以焚燒垃圾及/或沼氣為動力的發電；城鄉生活垃圾的清潔、收集、運輸、處理；廢水、廢泥、大氣污染物及固體廢物的處理；於中國郴州市蘇仙區許家洞鎮板子樓村梽木沖1號提供與環保及節能技術相關的諮詢及營銷服務

雅居樂在今年1月底公布，以總代價11.29億元，向海螺創業出售5間項目公司的股權及股東貸款。

該公司指出，預期於交易完成後，將會錄得估計收益約3.37億元，所得款項淨額擬用作集團之一般營運資金及其日後業務發展。

花樣年售星住宅項目股權

而花樣年(1777)亦公布，附屬公司出售新加坡住宅開發項目Parkwood Collection項目公司的權益。

第一批銷售股份及銷售貸款總代價為2047.5萬元(新加坡元‧下同)，相當於項目公司已發行股本的39%，及銷售貸款的股東貸款。第二批銷售股份的代價為52.5萬元，佔已發行股本1%。

Parkwood Collection位於Mukim 22 at Lorong 1 Realty Park。集團預計，出售事項完成後變現出售所得收益淨額約379.4萬元，所得款項將用於一般營運資金目的。

花樣年表示，集團的流動資金問題已對該項目的發展及進展產生不利影響。出售事項將恢復項目公司的正常運營，並確保該項目完成並向買家交付物業。