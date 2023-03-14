內房連環盈警 碧桂園上市以來首見紅

內房近日銷售回暖，惟去年業績仍然艱難，並連環發盈警。碧桂園(2007)指去年底止預計年度虧損55億元至75億元(人民幣，下同)(約62.8億至85.6億港元)，剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後的核心淨利潤介乎10億至30億元，為2007年上次以來，首次全年「見紅」。集團2021年度純利及核心利潤分別為268億元及269億元。
碧桂園指，去年錄得虧損主要由於房地產市場下行影響；部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；對物業項目計提的減值增加；以及外匯波動造成預期匯兌淨損失所致。
龍光去年蝕最多90億人幣
另外，龍光集團(3380)昨亦指去年度將錄虧損介乎70億至90億元，2021年純利則為100億元，主要受累新冠肺炎疫情影響工程進度，確認收入減少；房地產行業持續低迷，銷售同比下滑；以及對物業項目計提的減值準備。
事實上，內房及物管股近日已接連預警，包括融創服務(1516)、綠城服務(2869)及旭輝集團(884)等。內房股昨普遍逆市向下，上周復牌的佳兆業(1638)未止瀉，全日挫26.5%最重傷，禹洲集團(1628)大跌9.5%、旭輝、龍光及遠洋集團(3377)齊齊瀉逾8%。碧桂園昨挫4.1%，為表現第二差的藍籌，同系的碧桂園服務(6098)則跌2.7%。