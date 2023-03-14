內房連環盈警 碧桂園上市以來首見紅

內房近日銷售回暖，惟去年業績仍然艱難，並連環發盈警。碧桂園(2007)指去年底止預計年度虧損55億元至75億元(人民幣，下同)(約62.8億至85.6億港元)，剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後的核心淨利潤介乎10億至30億元，為2007年上次以來，首次全年「見紅」。集團2021年度純利及核心利潤分別為268億元及269億元。

碧桂園指，去年錄得虧損主要由於房地產市場下行影響；部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；對物業項目計提的減值增加；以及外匯波動造成預期匯兌淨損失所致。