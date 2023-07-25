內房陪跌｜出現三大資金受壓跡象 摩通料碧桂園變毫子股

內地上周五通過城中村改造的指導計劃，惟摩根大通大潑冷水之餘，更大削民企龍頭之一的碧桂園(2007)目標價61%，最新只看0.9元，即變「毫子股」。碧桂園昨領跌整個板塊，全日勁瀉8.7%，至1.26元，距摩通目標仍有28.6%的下跌空間。

摩通指，對城中村改造不感興奮，主要由於政策沒有具體提及現金補貼、規模及金額，加上部分城市已積極開發城中村，並非新政策，無助緩解民企的流動性壓力。該行特別指出，尤其看到碧桂園出現三大資金受壓跡象，包括旗下多隻債券價格在上周五突然大挫；公司官方網站「保交樓、保資產、保安全、保信用」的「四保」中，「保信用」被省略了；同系的碧桂園服務(6098)總裁李長江於上周三大手減持。

稱為受害者 叫沽碧服中駿

除碧桂園外，摩通亦將碧服及中駿集團(1966)評級下調至「沽售」，兩股昨分別勁瀉17.8%及9.3%，當中碧服目標價遭大減69.5%，至6.7元，潛在跌幅9.6%；中駿目標價則大降54.5%，至0.35元，潛在跌幅10.3%。其他民企內房亦陪跌，恒盛地產(845)勁瀉16.7%；新城發展(1030)暴挫9.3%；另一民企龍頭龍湖集團(960)亦大跌8.5%。

摩通指，碧桂園仍有一線希望，惟均取決於政府能否提供更多融資支持，並指集團一直努力避免債務違約，但卻成了內房債務風暴下的受害者。該行又指，碧服上半年盈利預期下跌約12%，遠未達管理層全年10%增長的目標，但同時亦意味，倘政策有重大鬆綁，股價短期或會出現大反彈。

政治局會議：適時調整優化房策

另一方面，市場一直觀望內房政策何時鬆綁，惟昨日召開的中共中央政治局會議，提出會「適時調整優化房地產政策」，惟未見具體政策，只指出包括要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設，盤活改造各類閒置房產。另外，會議又將穩就業提高到「戰略高度通盤考慮」，稱再擴大中等收入群體；鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興。