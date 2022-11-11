內房飆升旭輝漲逾3成 富力境內債全部成功展期內地首家

官媒連日唱好內地房地產行業，內房繼續造好，昨天公布已根據契約條款就贖回向票據持有人發出通知的龍湖集團，連升第三日，最新升24.4%，報17.42元。碧桂園（2007）及旭輝控股（884）最新升25.3%及33.3%，分別連升第六及第八日。

內地官媒日前稱，當前種種跡象表明，在一系列政策支持下，房企融資環境正在好轉，市場預期有所改善。內地《證券日報》今早亦報道，儘管目前房地產開發企業資金鍊依然緊張，導致房地產新開工、施工面積延續下行態勢，但隨着保交樓專項貸款的加速投放以及未來金融機構對於民營房企等融資支持力度的加大，預計11月份、12月份房地產開發投資增速降幅有望趨緩。

另外，繼境外債展期成功後，富力地產（2777）進一步將境內債務的還款期限延長。富力這次獲得展期的公司債券，為富力地產目前已發行的全部境內債，也使之成為內地首家將境內外債券全部展期的房企。

富力境內外債券全部展期 內房首家

富力地產公告稱，經過債券持有人會議表決通過，「H16富力4」等8筆境內公司債券獲得展期，債券總額135億元（人民幣，下同）。展期後，8筆債券的加權平均到期期限從約4個月延長至3年以上。