內銀分派增 息率高近9厘 建行中行齊多賺一成

建設銀行(939)及中國銀行(3988)昨率先為四大國有銀行業績揭幕！建行及中行去年成績相近，純利均升約一成，淨利差及不良貸款率均見微減，並增加末期分派，當中中行股息率更高近9厘。

建行末期息0.364元人幣

建行去年純利3,025.1億元(人民幣，下同)(約3,768億港元)，升11.6%，淨利息收入多5.1%，至6,054億元，手續費及佣金淨收入揚6%，至1,214.9億元。信用減值損失1,679.4億元，減13.2%。末期息每股派0.364元，增11.6%，以昨收市價5.75港元計，股息率7.8厘。

去年淨利差1.94%，減0.1個百分點，淨利息收益率2.13%，少0.06個百分點，核心一級資本充足率13.59%，跌0.03個百分點。不良貸款率1.42%，減0.14個百分點，撥備覆蓋率239.96%，多26.37個百分點。

單計去年第四季703.6億元，按季減10.8%，按年則升7.9%，上季經營收入1,921.6億元，按季升0.3%。

人行純利增12% 淨息差微降

中行去年純利2,165.6億元(約2,696億港元)，增12.3%，淨利息收入4,251.4億元，升2.2%，手續費及佣金收支淨額814.2億元，揚7.8%，因代銷基金、託管等業務收入實現較快增長。期內資產減值損失1,042億元，少12.4%，每股盈利0.7元。末期息每10股派2.21元，升12.2%，派息率30%，以昨收報3.05港元計，股息率高約9厘。

該股指，去年淨息差1.75%，減0.1個百分點，主要是境內人民幣貸款收益率有所下降。核心一級資本充足率11.3%，多0.02個百分點，資本充足率16.53%，揚0.31個百分點。不良貸款率1.33%，下滑0.13個百分點，不良貸款撥備覆蓋率187.05%，多9.21個百分點。

至於單計去年第四季則賺530.36億元，按季升4.6%，營業收入1,498.2億元，少2.1%。

中銀淨利息收入減8%

另外，中銀香港(2388)去年純利229.7億港元，跌13.3%，淨利息收入319.4億港元，瀉8.1%，淨服務費及佣金收入118.7億港元，增9.5%，減值準備淨撥備21.45億港元減20%。末期股息每股0.683港元，少14%，全年股息1.13港元，減9%，派息率52%，按年多2.4個百分點。

該行指，港府推出一系列紓緩措施應對有助緩和相關經濟衝擊。在新冠肺炎疫情陰霾下，經營環境的不確定性依然很大。將密切留意市場環境變化，持續監察對財務的影響。另持續聚焦香港、粵港澳大灣區、東南亞三個市場的發展。

中銀昨收報28.45港元，跌0.5%，即股息率近4厘。