內銀平均淨息差連跌5年 42家A股上市銀行首季淨利潤同比降1.09%

安永公布《中國上市銀行2024年度和2025年第一季度業績回顧及未來展望》。報告指出，受市場利率持續下行、存量抵押貸款利率下調及持續讓利實體經濟等因素影響，2024年上市銀行淨息差進一步收窄，平均淨息差為1.52%，較上年下降17個基點，已連續五年下降，最近三年淨息差均低於2%。展望內地今年的淨息差，安永大中華區金融服務華南市場主管張秉賢認為，內銀今年的淨息差仍會面臨很大壓力。
另外，報告亦提到，持續的低利率環境有利於減輕企業和居民債務負擔、激發經營活力、提振消費，穩定銀行資產質量，但同時也造成上市銀行的營業收入較大衝擊，上市銀行2024年度利息淨收入較去年同期下降2.20%，連續2年下降。
同時，安永亦發布《中國42家A股上市銀行2025年第一季度業績概覽》，結果顯示42家A股上市銀行2025年第一季度淨利潤同比減少1.09%，營業收入同比下降1.72%。其中，大型銀行和全國性股份制銀行營業收入較去年同期分別下降1.51%和3.91%，城商銀行與農商銀行較去年同期分別上升2.96%和0.21%。相較於2024年全年的成長速度，大型銀行、全國性股份制銀行、城商銀行及農商銀行分別下降1.24個百分點、2.60個百分點、3.41個百分點及3.28個百分點。