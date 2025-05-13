內銀平均淨息差連跌5年 42家A股上市銀行首季淨利潤同比降1.09%

安永公布《中國上市銀行2024年度和2025年第一季度業績回顧及未來展望》。報告指出，受市場利率持續下行、存量抵押貸款利率下調及持續讓利實體經濟等因素影響，2024年上市銀行淨息差進一步收窄，平均淨息差為1.52%，較上年下降17個基點，已連續五年下降，最近三年淨息差均低於2%。展望內地今年的淨息差，安永大中華區金融服務華南市場主管張秉賢認為，內銀今年的淨息差仍會面臨很大壓力。

另外，報告亦提到，持續的低利率環境有利於減輕企業和居民債務負擔、激發經營活力、提振消費，穩定銀行資產質量，但同時也造成上市銀行的營業收入較大衝擊，上市銀行2024年度利息淨收入較去年同期下降2.20%，連續2年下降。