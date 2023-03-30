內銀放榜｜交行末期息增半成 至37.3分

交通銀行(3328)公布去年底止全年純利921.49億元(人民幣，下同)(約1,015億元)，按年多5.2%；利息淨收入1,699.37億元，升5.1%；手續費及佣金淨收入446.39億元，跌6.2%；信用減值損失604.11億元，少近9%；每股盈利1.14元，每股冗濳0.373元，多5.1%。
淨利差降 撥備覆蓋率增
集團去年底止淨利息收益率1.48%，少0.08個百分點；淨利差1.37%，下降0.1個百分點；不良貸款率1.35%，跌0.13個百分點；撥備覆蓋率180.68%，增14.18%；核心一級資本淨額8,401.64億元，增7.2%；資本充足率14.97%，少0.48個百分點；核心一級資本充足率10.06%，減0.56個百分點。
集團表示，今年國際形勢依然複雜嚴峻，世界經濟增長動能趨緩，陷入滯脹風險上升，內地經濟恢復基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。隨著各項政策不斷落實落細，內地生產生活秩序有望加快恢復，經濟增長內生動力不斷積聚增強，整體經濟運行有望總體回升，今年集團重點從以下方面開展工作：服務實體經濟高質量發展；縱深推進業務特色打造；加快上海主場優勢建設；深入推進集團數字化轉型；持續提升風險管控能力。
交行今日收報4.93港元，升0.03港元或0.6%，成交額8,800萬港元，市值1,726億港元。