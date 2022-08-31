內銀放榜｜合共涉近千四億人幣 四大行內房不良貸漲24%

內房債務陰霾未消散，挾著爛尾樓衝擊，市場憂危機蔓延至內地銀行，四大國有銀行已陸續公布中期業績，純利升幅介乎5%至6.3%，齊維持不派中期息。率先於上月披露涉及內房當前停工緩建和未按時交付樓盤情況規模較小及總體風險可控的建設銀行(939)，其涉及內房不良貸款額飆升67.9%，不良貸款率亦急增1.13個百分點，至2.98%，升幅均為四行之首。累計四大行上半年內房不良貸款共1,366億元人民幣，大升24%或約264億元人民幣。

建行飆近七成 增近92億人幣

建行上半年純利1,616.42億元(人民幣，下同)(約1,835億港元)，按年多5.4%；利息淨收入3,173.4億元，升7.2%；信用減值損失1,032.94億元，少4.6%。

值得留意的是，集團房地產貸款涉7,627.91億元，佔總貸款3.75%，相關不良貸款急升67.9%或91.88億元，至227.24億元，金額在四大行中雖然最小，但增幅卻最大。

中行涉417億人幣最多 增逾兩成

至於以房地產不良貸款最多為中國銀行(3988)涉416.79億元，較去年底增逾兩成，不良貸款率5.67%，多0.62個百分點，為07年以來最高。中行半年純利1,199.24億元，按年升6.3%，淨利息收入2,239.93億元，多7.3%，資產減值損失528.1億元，少0.25%，每股盈利0.37元。

工行內房不良貸率5.47% 08年後高

中國工商銀行(1398)中期純利1,715億元，增5%，利息淨收入3,514.2億元，升4.5%，手續費及佣金淨收入760億元，微多0.1%。期內資產減值損失1,336.2億元，漲7.2%，不良貸款率1.41%，減0.01個百分點，撥備覆蓋率207.03%。截至6月底，工行房地產不良貸款額387.62億元，飆14.6%，不良貸款率5.47%，多0.68個百分點，為2008年以來最高。

工行副行長王景武指，上半年其房地產行業資產質素總體平穩可控，有個別內房風險暴露導致項目停工，但佔其不良貸款餘額僅涉6.37億元，認為風險可控。