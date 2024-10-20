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財經
2024-10-20 22:45:08

內銀泵水救市｜單日至少23家A股獲貸款入市 涉逾百億人幣

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內銀泵水救市｜單日至少23家A股獲貸款入市 涉逾百億人幣

內地上市公司首批增持回購專項貸款公告出爐，截至6時，已有23家上市公司發布相關公告。(資料圖片)

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按內地媒體報道指，今日內地上市公司首批增持回購專項貸款公告出爐，截至6時，已有23家上市公司發布相關公告，按披露上限計，涉及貸款金額累計已超百億元人民幣規模。

分析：分紅高於2.25厘則值博

海通證券分析師董棟樑表示，股票回購增持再貸款政策正式落地，體現了中國人民銀行方面對推動資本市場穩定運行的支持力度。只要上市公司分紅率高於2.25厘，上市公司和主要股東使用貸款回購和增持股票則可獲利，預計可顯著激發其回購增持熱情。

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海通國際分析師周琦認為，回購增持再貸款可以一定程度上改善企業資金流動性，資金或將有序逐步進入資本市場，但情緒上可能提前反應。從資金成本角度考慮，來自民營企業的實質需求較多，而中央企業也會積極回應。上市銀行也是可能進行回購的主體。參考港資銀行和美資銀行，均在核心一級資本充足率滿足監管的情況下，進行回購。

上市公司貸款用途，擬貸款金額具體情況如下：

招商蛇口回購不超過7.02億元人民幣；

招商港口回購不超過3.89億元人民幣；

中國石化(386)增持7億元人民幣授信額度，回購9億元人民幣授信額度；

山鷹國際回購2億元人民幣；

威邁斯增加「專項貸款資金」回購，並達成意願；

中遠海能(1138)增持不超過13.58億元人民幣；

中遠海特增持不超過2.88億元人民幣；

兆易創新回購不超過1億元人民幣；

嘉化能源回購1億元人民幣；

玲瓏輪胎增持不超過2億元人民幣；

東芯股份增持計劃包括專項貸款；

中國外運增持不超過3億元人民幣

招商輪船回購不超過4.43億元人民幣

中遠海發回購不超過2.872億元人民幣

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中遠海控(1919)回購不超過3億元人民幣；

廣電計量回購不超過2.99億元人民幣

牧原股份回購24億元人民幣；

力諾特玻增持1億元人民幣；

福賽科技回購不超過5,000萬元人民幣；

邁為股份擬5,000萬元至1億元回購，貸款金額不超過回購金額的100%

陽光電源回購4.2億元人民幣；

溫氏股份回購不超過10億元；

通裕重工擬1億至2億元回購，貸款金額不超過回購金額上限。

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