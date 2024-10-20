內銀泵水救市｜單日至少23家A股獲貸款入市 涉逾百億人幣

海通證券分析師董棟樑表示，股票回購增持再貸款政策正式落地，體現了中國人民銀行方面對推動資本市場穩定運行的支持力度。只要上市公司分紅率高於2.25厘，上市公司和主要股東使用貸款回購和增持股票則可獲利，預計可顯著激發其回購增持熱情。

海通國際分析師周琦認為，回購增持再貸款可以一定程度上改善企業資金流動性，資金或將有序逐步進入資本市場，但情緒上可能提前反應。從資金成本角度考慮，來自民營企業的實質需求較多，而中央企業也會積極回應。上市銀行也是可能進行回購的主體。參考港資銀行和美資銀行，均在核心一級資本充足率滿足監管的情況下，進行回購。

上市公司貸款用途，擬貸款金額具體情況如下：

招商蛇口回購不超過7.02億元人民幣；

招商港口回購不超過3.89億元人民幣；