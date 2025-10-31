內銀淨息差齊挫 中行增長最佳 建行營收獨跌

中資股季績高峰期今日結束，多間內銀昨齊齊派成績表，綜合四大行業績看，全數淨息差均見收窄，四大行中，除中國銀行(3988)外，其餘淨利息收入均見下跌，跌幅最大為建設銀行(939)，失2.7%，至1,409億元(人民幣，下同)，而其營收亦減少2%，至1,794.3億元，為唯一錄跌幅主要內銀。至於純利增長最佳者，為中行錄600.7億元，升5.1%。
四大行中，工商銀行(1398)、農業銀行(1288)及中行的淨息差均收窄15個基點，至分別1.28%、1.3%及1.26%；至於建行則跌16個基點，至1.36%。淨利息收入方面，除建行減少2.7%外，工行及農行則分別跌1.8%及1.4%，至分別1,598.4億元及1,448.4億元。相反，中行為唯淨利息收入為唯一有增長的四大行，上季錄1,109.8億元，升1.6%。
農行營收亮麗 手續費佣金漲24%
單看建行，其上季手續費及佣金淨收入增8.9%，至244.5億元，惟仍未能抵銷利息淨收入及其他營收下挫，因此收入仍要按年跌1.8%。至於營收增長最亮麗者為農行，上季錄1,809.4億元，升4.3%，當中手續費及佣金淨收入更錄184.4億元，大升23.6%。
四大行不良貸款比率全報跌
雖然利息收入表現遜色，惟四大行上季的不良貸款比率均見下跌，工行9月底止錄1.33%，較去年底少0.01個基點，不良貸款餘額4,048.4億元；農行不良貸款比率1.27%，少0.03個基點，不良貸款額3,414億元；建行不良貸款比率1.32%，減0.02個基點，不良貸款額3,654.7億元；中行不良貸款率1.24%，下降0.01基點，不良貸款總額2,886.7億元。
工中建股息率均約5.5厘
建行、農行及工行昨在放榜前股價走軟，分別跌0.5%、1.8%及0.2%，至於周二公布季績的中行昨則升0.2%。以昨收市價及最近一年派息計，工行、建行及中行的股息率介乎5.4至5.6厘，農行則有4.6厘。