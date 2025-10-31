內銀淨息差齊挫 中行增長最佳 建行營收獨跌

中資股季績高峰期今日結束，多間內銀昨齊齊派成績表，綜合四大行業績看，全數淨息差均見收窄，四大行中，除中國銀行(3988)外，其餘淨利息收入均見下跌，跌幅最大為建設銀行(939)，失2.7%，至1,409億元(人民幣，下同)，而其營收亦減少2%，至1,794.3億元，為唯一錄跌幅主要內銀。至於純利增長最佳者，為中行錄600.7億元，升5.1%。

四大行中，工商銀行(1398)、農業銀行(1288)及中行的淨息差均收窄15個基點，至分別1.28%、1.3%及1.26%；至於建行則跌16個基點，至1.36%。淨利息收入方面，除建行減少2.7%外，工行及農行則分別跌1.8%及1.4%，至分別1,598.4億元及1,448.4億元。相反，中行為唯淨利息收入為唯一有增長的四大行，上季錄1,109.8億元，升1.6%。