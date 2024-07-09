內銀爆煲存戶恐血本無歸？一個月逾40間中小銀行被收購合併

內地金融領域整合風潮近期「愈演愈烈」。內媒報道，自6月初起，已有40家農村中小型銀行被吸收合併或解散。其中，農商行至少25間、村鎮銀行至少15間。

《中國證券報》報道，自6月以來，金融監理總局公布4間農村中小銀行解散的批准；另有40間農村中小型銀行被吸收合併或收購，資產、負債等被收購銀行承接。當中部分農村中小型銀行收購後，被改建為支行，即業界常稱的「村改支」，如「梅河口民生村鎮銀行」被民生銀行收購後便改為分行。

內房危機暴露小型及農村銀行多壞帳

據統計，內地農村地區共約3,800間中小型銀行，共擁有55萬億（人民幣，下同）的資產，佔全內銀體​​系約13%。而長期以來，中小型銀行均存在管理不善的問題，積累大量壞帳。在內房危機下，更將問題嚴重暴露。

其中，在本港上市的吉林省農杓銀行「九台農商銀行」（6122），截至2023年12月底止的業績顯示，全年純利按年跌90%至1.68億元。該行指，期內對房地產不良貸款為1.63億元，增加37.3%，幾乎等同期內的純利。

內銀爆煲存戶恐血本無歸？

即使銀行解散，或沒有「白武士」承接銀行，對個人儲戶的影響仍然很微。根據中國於2015年發布的《存款保險條例》指出，銀行若破產，存款保險亦能賠償儲戶的錢，本息合計最高賠50萬；但若存款超過50萬，則需等銀行清算後再按照一定比例進行賠付。