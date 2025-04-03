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財經
2025-04-03 16:00:00

內銀股攻略｜一文睇清各大行派息！兩行派逾6厘最高　3行本月除淨【4月3日更新】

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內銀股攻略｜一文睇清各大行派息。(資料圖片)

內銀股攻略｜一文睇清各大行派息。(資料圖片)

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【4月3日更新】對於追求穩定回報的投資者來說，銀行股一向是核心配置的首選。其穩定的派息政策和相對可預測的盈利能力，不僅適合長期持有，還成為運用財務槓桿提升回報的理想選擇。「股神」巴菲特更是長期重倉銀行股，利用「時間複利」為自己創造利潤。隨著內銀股陸續公布2024年全年業績，本文將整理多個內銀股的業績和派息金額，以便大家選擇合適的投資組合。

中國銀行。(資料圖片) 建設銀行。(資料圖片) 農業銀行。(資料圖片) 招商銀行。(資料圖片) 工商銀行。(資料圖片) 交通銀行。(資料圖片) 郵儲銀行。(資料圖片)

內銀股
(人民幣)

末期息

中期息

全年
股息

 過去5年
平均每年股息變化		 淨息差 ROE 股息率
(截至4月3日)		 派息比率 除淨日 派息日 市淨率
中國銀行(3988) 0.1216元 0.1208元 0.2424元 +2.54% 1.4% 8.64% 5.6%

32%

 4月22日 5月23日 0.53
農業銀行(1288)

0.1255元

 0.1164元 0.2419元 +3.98% 1.42% 9.34% 5.7% 32% 7月9日 8月7日 0.59
建設銀行(939) 0.206元 0.197元 0.403元 +2.6% 1.51% 10.26% 6.3% 31% 待更新 待更新 0.51

工商銀行(1398)

 0.1646元 0.1434元 0.308元 +1.15% 1.42% 9.37% 6.1% 32% 7月3日 8月2日 0.5
招商銀行(3968) 2元 不派息 2元 +8.61% 1.98% 12.76% 4.7% 35% 7月3日 8月6日 1.02
交通銀行(3328) 0.197元 0.182元 0.379元 +1.8% 1.27% 8.3% 5.8% 33% 4月11日 4月30日 0.5
郵儲銀行(1658) 0.1139元 0.1477元 0.2616元 +3.1% 1.85% 8.62% 5.9% 33% 4月23日 5月22日 0.53

註：未計算預扣稅項

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內銀股攻略｜各大銀行業績速覽

中國銀行(3988)，去年營業收入6,327.71億元(人民幣，下同)，按年升1.4%。純利2,378.41億元，按年升近3%。末期息每股0.1216元，連同中期息0.1208元，全年股息0.2424元。

農業銀行(1288)，去年營收7,114億元(人民幣，下同)，按年增2.3%，歸屬於母公司股東淨利2820.8億元，同比增4.7%。末期息每股0.1255元，連同中期息0.1164元，全年股息0.2419元。

建設銀行(939)，去年營收7,285.7億元(人民幣，下同)，按年跌2.3%；純利3,355.8億元，升0.9%。末期息每股0.206元，連同中期息0.197元，全年股息0.403元。

工商銀行(1393)，去年營收7,861.3億元(人民幣，下同)，按年跌2.5%，股東應佔純利3,658.63億元，同比升0.51%。末期息每股0.1646元，連同中期息0.1434元，全年股息0.308元。

招商銀行(3968)，去年營業淨收入3,371.21億元(人民幣，下同)，微降0.6%，股東應佔純利1483.91億元，同比升1.22%。每股派息2元，全年股息2元。

交通銀行(3328)，去年淨經營收入2,602.69億元(人民幣，下同)，按年升0.9%；純利935.86億元，按年升0.9%。末期息每股0.197元，連同中期息0.182元，全年股息0.379元。

郵儲銀行(1658)，去年純利升0.2%至864.79億元(人民幣．下同)。末期股息每股派0.1139元，連同中期息0.1477元，全年派息0.2616元。

(以上內容僅供參考，不構成投資或買賣建議，入市前請謹慎決策。)

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