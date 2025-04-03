內銀股攻略｜一文睇清各大行派息！兩行派逾6厘最高　3行本月除淨【4月3日更新】

【4月3日更新】對於追求穩定回報的投資者來說，銀行股一向是核心配置的首選。其穩定的派息政策和相對可預測的盈利能力，不僅適合長期持有，還成為運用財務槓桿提升回報的理想選擇。「股神」巴菲特更是長期重倉銀行股，利用「時間複利」為自己創造利潤。隨著內銀股陸續公布2024年全年業績，本文將整理多個內銀股的業績和派息金額，以便大家選擇合適的投資組合。
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內銀股
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末期息
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中期息
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全年
|過去5年
平均每年股息變化
|淨息差
|ROE
|股息率
(截至4月3日)
|派息比率
|除淨日
|派息日
|市淨率
|中國銀行(3988)
|0.1216元
|0.1208元
|0.2424元
|+2.54%
|1.4%
|8.64%
|5.6%
|
32%
|4月22日
|5月23日
|0.53
|農業銀行(1288)
|
0.1255元
|0.1164元
|0.2419元
|+3.98%
|1.42%
|9.34%
|5.7%
|32%
|7月9日
|8月7日
|0.59
|建設銀行(939)
|0.206元
|0.197元
|0.403元
|+2.6%
|1.51%
|10.26%
|6.3%
|31%
|待更新
|待更新
|0.51
|
工商銀行(1398)
|0.1646元
|0.1434元
|0.308元
|+1.15%
|1.42%
|9.37%
|6.1%
|32%
|7月3日
|8月2日
|0.5
|招商銀行(3968)
|2元
|不派息
|2元
|+8.61%
|1.98%
|12.76%
|4.7%
|35%
|7月3日
|8月6日
|1.02
|交通銀行(3328)
|0.197元
|0.182元
|0.379元
|+1.8%
|1.27%
|8.3%
|5.8%
|33%
|4月11日
|4月30日
|0.5
|郵儲銀行(1658)
|0.1139元
|0.1477元
|0.2616元
|+3.1%
|1.85%
|8.62%
|5.9%
|33%
|4月23日
|5月22日
|0.53
註：未計算預扣稅項
內銀股攻略｜各大銀行業績速覽
中國銀行(3988)，去年營業收入6,327.71億元(人民幣，下同)，按年升1.4%。純利2,378.41億元，按年升近3%。末期息每股0.1216元，連同中期息0.1208元，全年股息0.2424元。
農業銀行(1288)，去年營收7,114億元(人民幣，下同)，按年增2.3%，歸屬於母公司股東淨利2820.8億元，同比增4.7%。末期息每股0.1255元，連同中期息0.1164元，全年股息0.2419元。
建設銀行(939)，去年營收7,285.7億元(人民幣，下同)，按年跌2.3%；純利3,355.8億元，升0.9%。末期息每股0.206元，連同中期息0.197元，全年股息0.403元。
工商銀行(1393)，去年營收7,861.3億元(人民幣，下同)，按年跌2.5%，股東應佔純利3,658.63億元，同比升0.51%。末期息每股0.1646元，連同中期息0.1434元，全年股息0.308元。
招商銀行(3968)，去年營業淨收入3,371.21億元(人民幣，下同)，微降0.6%，股東應佔純利1483.91億元，同比升1.22%。每股派息2元，全年股息2元。
交通銀行(3328)，去年淨經營收入2,602.69億元(人民幣，下同)，按年升0.9%；純利935.86億元，按年升0.9%。末期息每股0.197元，連同中期息0.182元，全年股息0.379元。
郵儲銀行(1658)，去年純利升0.2%至864.79億元(人民幣．下同)。末期股息每股派0.1139元，連同中期息0.1477元，全年派息0.2616元。
(以上內容僅供參考，不構成投資或買賣建議，入市前請謹慎決策。)