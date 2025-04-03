內銀股攻略｜一文睇清各大行派息！兩行派逾6厘最高　3行本月除淨【4月3日更新】

【4月3日更新】對於追求穩定回報的投資者來說，銀行股一向是核心配置的首選。其穩定的派息政策和相對可預測的盈利能力，不僅適合長期持有，還成為運用財務槓桿提升回報的理想選擇。「股神」巴菲特更是長期重倉銀行股，利用「時間複利」為自己創造利潤。隨著內銀股陸續公布2024年全年業績，本文將整理多個內銀股的業績和派息金額，以便大家選擇合適的投資組合。