內銀預測｜附最新股息率！高盛叫沽工行農行 籲買呢兩隻……

高盛指，在盈利走弱及維持普通股權一級資本比率(CET1)的壓力下，內銀要維持派息率或漸見艱難。(資料圖片)

內銀股近日陸續除淨，高盛發表最新報告，將工商銀行(1398)及農業銀行(1288)

評級下調，前者買「買入」下調至「沽售」，目標價亦降29%，至3.55元，潛在跌幅13.6%；後者由「中性」降至「沽售」，目標價亦減6%，至2.45元，潛在跌幅18.6%。

內銀預測｜郵儲銀行評級目標價均大升

至於該行仍評為「買入」的內銀有建設銀行(939)及郵儲銀行(1658)，前者維持評級，但目標價減4%，至5.81元，潛在升幅16.2%；後者由「沽售」大手上調至「買入」，目標價亦大幅提高43%，至5.8元，潛在升幅29.2%。高盛認為郵儲銀行盈利及股息預測均穩定，且被市場低估，因此上調評級至「買入」。

高盛指，在盈利走弱及維持普通股權一級資本比率(CET1)的壓力下，內銀要維持派息率或漸見艱難，預測2023年該行覆蓋的A股及H股調整後股息率分別為4厘及6厘，較調整前低2個百分點，當中交通銀行(3328)及華夏銀行或無法實現2023年的派息目標，興業銀行或無法實現明年派息目標，工行及農行2025年目標價無法達到，農行屆時股息率將減1個百分點。