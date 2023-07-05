內銀預測｜附最新股息率！高盛叫沽工行農行 籲買呢兩隻……

內銀股近日陸續除淨，高盛發表最新報告，將工商銀行(1398)及農業銀行(1288)
評級下調，前者買「買入」下調至「沽售」，目標價亦降29%，至3.55元，潛在跌幅13.6%；後者由「中性」降至「沽售」，目標價亦減6%，至2.45元，潛在跌幅18.6%。
內銀預測｜郵儲銀行評級目標價均大升
至於該行仍評為「買入」的內銀有建設銀行(939)及郵儲銀行(1658)，前者維持評級，但目標價減4%，至5.81元，潛在升幅16.2%；後者由「沽售」大手上調至「買入」，目標價亦大幅提高43%，至5.8元，潛在升幅29.2%。高盛認為郵儲銀行盈利及股息預測均穩定，且被市場低估，因此上調評級至「買入」。
高盛指，在盈利走弱及維持普通股權一級資本比率(CET1)的壓力下，內銀要維持派息率或漸見艱難，預測2023年該行覆蓋的A股及H股調整後股息率分別為4厘及6厘，較調整前低2個百分點，當中交通銀行(3328)及華夏銀行或無法實現2023年的派息目標，興業銀行或無法實現明年派息目標，工行及農行2025年目標價無法達到，農行屆時股息率將減1個百分點。
內銀預測｜為資本及撥備 或放棄股息目標
該行指，內銀2023年至2025年面對的周期，與2013年及2015年相似，即銀行盈利在下行周期，但仍需努力維持股息率，但在股息、資本及撥備三者之中要取得平衡，或無可避免要放棄股息目標，將資本及風險緩衝放在優先位置。高盛指，內銀面臨地方債務及信貸投資組合損失的風險，或因而出現削弱盈利力，從而影響派息能力，因而將2023至2023年大型內銀的撥備前經營利潤(PPoP)下調5%至6%，A股及H股的目標價亦分別下調5%及1%。
總括而言，高盛認為內銀每股派息未來兩年將有8%及15%下降，主要由於內銀派息率平均少3至4個百分點。但該行強調，仍然相信大部分內銀能維持股息，只係派息分歧會漸見擴大。