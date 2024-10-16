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財經
2024-10-16 17:45:00

內險又盈喜！國壽預告首3季多賺最多1.85倍

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內險又盈喜！國壽預告首3季多賺最多1.85倍

國壽預計今年首三季度歸屬於母公司股東的淨利潤約1,011.35億元至1,087.67億元人民幣。(資料圖片)

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中國人壽(2628)盈喜，預計今年首三季度歸屬於母公司股東的淨利潤約1,011.35億元至1,087.67億元人民幣，與去年同期相比，將增加約629.71億元至706.03億元人民幣，按年增長約165%185%。另外，集團預計首3季扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約1,015.16億元至1,091.78億元人民幣，增長約165%185%

國壽表示，業績上升因集團堅持資産負債匹配原則和長期投資、價值投資、穩健投資理念，把握市場機會開展跨周期配置，持續推進權益投資結構優化。另外，今年第三季度股票市場顯著回暖，公司投資收益將按年大幅提升。

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國壽今日收報15.58元，跌0.02元或0.1%，成交額12.6億元，市值1,159億元。

人保9個月純利升65%85%

除國壽外，中國人民保險(1339)周二晚亦發盈喜，預料首3個季度歸屬股東淨利潤介乎338.3億至379.3億元人民幣，按年升65%85%，主要受惠業務結構持續優化，風險防控有力有效，降本增效成果顯著；及疊加資本市場回暖，總投資收益實現大幅增長。

人保今日收報3.93元，升0.18元或4.8%，成交額3.82億元，市值343億元。

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