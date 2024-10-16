內險又盈喜！國壽預告首3季多賺最多1.85倍

中國人壽(2628)盈喜，預計今年首三季度歸屬於母公司股東的淨利潤約1,011.35億元至1,087.67億元人民幣，與去年同期相比，將增加約629.71億元至706.03億元人民幣，按年增長約165%至185%。另外，集團預計首3季扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約1,015.16億元至1,091.78億元人民幣，增長約165%至185%。

國壽表示，業績上升因集團堅持資産負債匹配原則和長期投資、價值投資、穩健投資理念，把握市場機會開展跨周期配置，持續推進權益投資結構優化。另外，今年第三季度股票市場顯著回暖，公司投資收益將按年大幅提升。