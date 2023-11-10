內需堪憂｜CPI四個月兩度報跌 中國再陷通縮 放水聲近

中國國統局昨公布，內地上月居民消費價格指數(CPI)跌0.2%，跌幅較市場預測的0.1%更高，並為7月以後再陷通縮，按月計亦跌0.1%；而累計首10個月則錄0.4%通脹。今年8月內地公布7月陷通縮後，1個月後中國人民銀行即宣布降低存款準備金率(RRR)，分析指，內地4個月來兩度陷通縮反映內需恢復疲弱，預料中央短期內再有減息或降準的放水空間。

內地上月食品價格下降4%，跌幅比上月擴大0.8個百分點，當中畜肉類價格下降17.9%，包括豬肉價格下降30.1%，影響CPI下降約0.55個百分點。至於上月工業生產者出廠價格指數(PPI)亦下降，上月跌2.6%，已連跌13個月，跌幅較上月擴大0.1個百分點；按月則持平。今年首10個月，PPI按年下降3.1%。非食品價格則上漲0.7%，升幅與上月一致。