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財經
2023-11-10 04:29:34
日報

內需堪憂｜CPI四個月兩度報跌 中國再陷通縮 放水聲近

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中國 內地 通脹 居民消費價格指數 CPI

內地上月食品價格下降4%，當中豬肉價格挫30.1%。(中新社)

中國國統局昨公布，內地上月居民消費價格指數(CPI)跌0.2%，跌幅較市場預測的0.1%更高，並為7月以後再陷通縮，按月計亦跌0.1%；而累計首10個月則錄0.4%通脹。今年8月內地公布7月陷通縮後，1個月後中國人民銀行即宣布降低存款準備金率(RRR)，分析指，內地4個月來兩度陷通縮反映內需恢復疲弱，預料中央短期內再有減息或降準的放水空間。

內地上月食品價格下降4%，跌幅比上月擴大0.8個百分點，當中畜肉類價格下降17.9%，包括豬肉價格下降30.1%，影響CPI下降約0.55個百分點。至於上月工業生產者出廠價格指數(PPI)亦下降，上月跌2.6%，已連跌13個月，跌幅較上月擴大0.1個百分點；按月則持平。今年首10個月，PPI按年下降3.1%。非食品價格則上漲0.7%，升幅與上月一致。

國統局指，CPI下跌是因為10月份受天氣晴好農產品供應充足，以及節日後消費需求回落等因素影響。

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分析料下月減息10點子 再降RRR

瑞士私人銀行瑞聯銀行(UBP)亦指，中國遜預期的通脹數據，為下月減息提供更充分理由，預計人行將會再次減息10個基點，並會將RRR下調25個基點。

大新銀行經濟研究及投資策略部的分析認為，內地消費物價表現疲弱，或反映內需未完全恢復，人行仍有進一步放鬆貨幣政策的空間。該行料，隨著去年同期通脹從高位逐步回落，比較基數逐步降低下，未來數月整體通脹下行壓力可望有所紓緩，今年整體通脹或僅0.5%以下；生產物價指數走勢短期內仍反覆，全年或錄2%至3%收縮。

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汪濤估明年續復甦 經濟增長4.4%

不過，有分析仍對明年經濟樂觀。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，明年內地消費和服務業應可延續疫情後復甦趨勢，雖然美國增長或放緩，但全球科技周期可觸底反彈。另外，房地產銷售面積料降5%，新開工跌10%，投資減5%，跌幅均小於今年，因此房地產下行對經濟增長拖累將從今年1.5至2個百分點，收窄至1至1.5個百分點。

她預計，明年內地實際經濟增速放緩至4.4%，通脹增速提高至1.2%，經濟增速在2025年回升至4.6%。而隨著美元走弱，人民幣兌一美元料明年及後年底逐步升值至7.15及7。

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