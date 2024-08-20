內需藍籌｜稱消費升級趨勢不變 恒安潤啤攻高檔保毛利

內地消費模式正在轉變，惟是「消費升級」抑或「消費降級」仍各有說法。兩大藍籌內需股恒安國際(1044)及華潤啤酒(291)昨齊齊公布半年業績，兩企上半年收入均錄輕微退倒，惟受惠毛利率增長並保住盈利增長，而兩企業的策略均為向高毛利產品進攻，並齊齊表示內地的「消費升級」趨勢不變。
恒安半年收入少3%，至118.36億元(人民幣，下同)，惟毛利率則明顯大升2.3個百分點至33.3%，推升純利14.9%，至14.09億元；維持派發中期息7分。而毛利上升最大為紙尿片業務，錄45.3%，按年升9.3個百分點，主要是受惠高端產品銷售比例上升。
恒安促銷求精準
集團指，內地個人護理產品消費市場競爭非常激烈，國內外品牌均採取進取的減價及促銷等措施，以圖侵佔內地不同消費客戶群及渠道，致市場銷售額錄得顯著的負增長。行政總裁許清流指，「內捲」不單單是內地情況，目前全球競爭均厲害，已由「國內捲到國外」；而為抵銷成本因素，未來會在促銷上做「精準投入」及推廣高端產品落手，冀下半年毛利率可保持穩定。
潤啤派息增三成
至於潤啤半年收入少0.5%，至237.44億元，惟純利錄1.2%，至47.05億元，中期息大升三成至0.373元。集團上半年毛利率升0.9個百分點，至46.9%，當中白酒業務毛利率更升2.1個百分點，至67.6%。集團指，目前是「決勝高端」的關鍵一年，未來致力追求高質量發展，積極爭取全年營業額和利潤增長。