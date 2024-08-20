內需藍籌｜稱消費升級趨勢不變 恒安潤啤攻高檔保毛利

內地消費模式正在轉變，惟是「消費升級」抑或「消費降級」仍各有說法。兩大藍籌內需股恒安國際(1044)及華潤啤酒(291)昨齊齊公布半年業績，兩企上半年收入均錄輕微退倒，惟受惠毛利率增長並保住盈利增長，而兩企業的策略均為向高毛利產品進攻，並齊齊表示內地的「消費升級」趨勢不變。

恒安半年收入少3%，至118.36億元(人民幣，下同)，惟毛利率則明顯大升2.3個百分點至33.3%，推升純利14.9%，至14.09億元；維持派發中期息7分。而毛利上升最大為紙尿片業務，錄45.3%，按年升9.3個百分點，主要是受惠高端產品銷售比例上升。