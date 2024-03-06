全國兩會2024｜人行潘功勝：今年仍有降準空間

人民銀行行長潘功勝在兩會經濟主題記者會上表示，目前內地銀行業存款準備金率平均7%，後續仍有降準空間，他又指，中國貨幣政策工具箱依然豐富。
潘功勝：降準支持國內投資及消費
潘功勝表示，人行去年兩度下調存款準備金率，各減0.25個百分點，今年2月5日再降準0.5個百分點，並且降低存量按揭貸款利率，引導主要銀行下調存款利率。上月將5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調0.25厘。他稱，這是個人按揭、中長期貸款的定價基準，將有力促進降低社會融資成本，支持投資及消費。
強調內地貨幣政策工具箱「豐富」
潘功勝指，內地經濟回升向好，但國內外形勢仍複雜多變。他強調，內地貨幣政策工具箱仍然豐富，貨幣政策仍有足夠空間，貨幣政策調控將更注重平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內外部均衡等方面，著力提振信心、穩定預期、穩定物價，為經濟運行發展營造良好貨幣金融環境。
人民幣跨境結算助增強貨幣政策操作空間
至於匯率方面，潘功勝說，美元指數動能減弱，過去幾日跌至103附近，國內外貨幣政策周期差處於收斂，加上越來越多經營主體使用人民幣進行跨境結算，有助增強貨幣政策操作空間，有利跨境資本流動平衡，以及保持人民幣匯率基本穩定。