全國兩會2025｜住建部：首兩月房地產市場保持止跌回穩

住建部長倪虹在全國人大三次會議民生主題記者會上表示，去年9月以來，房地產政策持續發力，各地因城施策、精准施策、一城一策，大力支持居民的剛性和改善性需求，保交房攻堅戰經過努力完成了年度目標任務，在各方努力下，市場信心得到有效提振，房地產市場出現積極變化。從統計資料看，今年1、2月份房地產市場保持止跌回穩的積極勢頭。

繼續擴大城中村改造範圍

倪虹又表示，將下工夫實施一批惠民生、促發展、防風險的城市更新項目。在民生類方面，把2000年以前建成的城市老舊社區都要納入城市更新改造範圍，因地制宜實施改造，鼓勵地方探索居民自主改造老舊住宅；城中村改造現在範圍已經擴大到全國地級及以上城市，下一步要繼續擴大改造範圍；大力推進完整社區建設，重點聚焦「一老一小」，完善無障礙、適老化配套設施，政府托育服務設施，兒童活動場地等建設。