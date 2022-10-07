全城受災｜總資產兩年來首跌穿萬億 強積金今年人均蝕5.6萬

港股上季暴瀉波及一眾股民之餘，還有全港數百萬計打工仔。(資料圖片)

港股上季暴瀉波及的除了一眾股民，還有全港數百萬計打工仔。積金評級的上月強積金表現調查顯示，457萬名強積金成員上月帳面平均虧損約1.8萬元，第三季帳面蝕2.32萬元，累計首9個月則損手5.65萬元。同時，強積金總資產亦跌穿1萬億元的重要關口，估算已跌至9,650億元，為2020年7月首次升穿萬億元里程碑後，第一次掉頭跌穿。

平均帳戶結餘勁縮18%

強積金研究機構積金評級指，上月強積金帳面投資虧損估算約為821億元，第三季度及年初至今9個月的虧損分別約為1,062億元及2,589億元。計入強積金供款後，上月底強積金成員平均帳戶結餘預計約21.1萬元，按月少約1.71萬元，跌幅7.49%，按季跌約2.03萬元，挫8.79%，而較去年底則少約4.67萬元，少 18.11%。

按積金評級以資產類別劃分的指數，中港股基金損手最嚴重，上月大瀉13.47%，上季則挫20.84%，今年則大跌28.67%，全數為所有資產中表現最差。今年輸家還有目標期限的混合資產基金，累計3季跌27%；另外環球股票基金亦瀉26%；至於美股基金則跌約24.81%。