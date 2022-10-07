全城受災｜總資產兩年來首跌穿萬億 強積金今年人均蝕5.6萬

港股上季暴瀉波及的除了一眾股民，還有全港數百萬計打工仔。積金評級的上月強積金表現調查顯示，457萬名強積金成員上月帳面平均虧損約1.8萬元，第三季帳面蝕2.32萬元，累計首9個月則損手5.65萬元。同時，強積金總資產亦跌穿1萬億元的重要關口，估算已跌至9,650億元，為2020年7月首次升穿萬億元里程碑後，第一次掉頭跌穿。
平均帳戶結餘勁縮18%
強積金研究機構積金評級指，上月強積金帳面投資虧損估算約為821億元，第三季度及年初至今9個月的虧損分別約為1,062億元及2,589億元。計入強積金供款後，上月底強積金成員平均帳戶結餘預計約21.1萬元，按月少約1.71萬元，跌幅7.49%，按季跌約2.03萬元，挫8.79%，而較去年底則少約4.67萬元，少 18.11%。
按積金評級以資產類別劃分的指數，中港股基金損手最嚴重，上月大瀉13.47%，上季則挫20.84%，今年則大跌28.67%，全數為所有資產中表現最差。今年輸家還有目標期限的混合資產基金，累計3季跌27%；另外環球股票基金亦瀉26%；至於美股基金則跌約24.81%。
積金評級：宜長線及分散投資
積金評級主席叢川普指，今年全球經濟和地緣政治問題一直困擾強積金體系，導致平均帳戶結餘較去年底減少約 4.67萬元，抵銷了兩年以來累積的財富。他指，強積金成員當務之急是必須保持長線投資及分散投資，而每個強積金計劃都提供預設投資策略(DIS)基金，收費低且也是現成分散投資基金選項，對廣大成員來說依然是優質方案。
港PMI半年首收縮 職位急流失
股市慘淡之餘，本地經濟亦堪憂。昨公布的標普全球香港採購經理指數(PMI)錄48，較8月51.2低，亦為半年來首次跌穿50的盛衰分界線，反映本地私營經濟景氣度止升回跌。PMI轉跌的推手之一，是企業減產幅度半年最多，有受訪業者指，新冠肺炎衝擊客戶需求；而在連續兩月擴張後，私營企業上月轉而縮減採購，但持有的前期庫存量則連升5個月。
同時，企業陸績匯報指有員工遞信辭職，令人手較上月緊絀，職位流失率為2020年12月以來、21個月最急，公司為鞏固班底而調整薪酬，但由於採購價格同時飆升，企業的投入成本創24個月最大升幅。標普全球市場財智經濟學家Laura Denman指，上月私營企業營商氣氛維持負面，不過悲觀情緒按月比較則輕微，在疫情放緩及入境檢疫放寬後，相信本地經濟有望在未來數月反彈。