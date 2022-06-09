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財經
2022-06-09 17:28:59

全年業績｜周大福多賺11% 擬回購10%股份

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全年業績｜周大福多賺11% 擬回購10%股份

周大福珠寶全年經營溢利100億元，增15.9%。(資料圖片)

周大福珠寶(1929)指，截至今年3月底全年純利67.1億元，按年升11.4%，營業額989.3億元，漲41%，毛利223.4億元，多11.3%，毛利率22.6%，下滑6個百分點，經營溢利100億元，增15.9%，每股盈利0.671元。末期息每股擬派0.28元，全年派息0.5元，全年派息率74.5%，漲8.1個百分點。

港澳同店銷售升24.7%

截至3月底，零售網絡擴大至5,902個零售點，期內淨增1,311個零售點，於內地市場共有5,757個零售店，淨增1,312個，同店銷售升11.1%，按年大幅放緩20.8個百分點。香港有94間零售點，淨減6間，香港及澳門同店銷售揚24.7%，去年同期則跌41.3%

香港方面，該股指，未來零售點發展將取決於個別店舖的零售表現及租賃狀況，但業務要達至正常化仍需要一段時間。將繼續藉著舉行不同會員活動深化與顧客的互動，充分善用零售科技應用，致力提供更好的顧客服務與體驗。而澳門的業務過去一年因新冠肺炎疫情受控，整體鐘錶及珠寶零售業銷售額亦已大致回復至疫情前水平，但疫情短期仍會帶來各種不確定因素，將需密切關注未來發展。

另外，集團宣布將於727日的股東會授權回購已發行股份不超過10%的股份，指可提升股份價值及股東回報，亦反映集團對長期業務景的信心。

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