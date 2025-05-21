全港首間！永明向專業投資者引入指數型萬用壽險

保監局與金管局今年3月發布聯合通函，為向專業投資者銷售的指數型萬用壽險產品訂立清晰監管框架。Sun Life永明今天宣布向合資格專業投資者引入指數型萬用壽險，成為全港首間具備該類型產品的保險公司。

Sun Life永明指，亞洲高淨值人士去年的年度增幅位居全球第二，而香港則擁有42,715名資產淨值達1,000萬美元或以上的高淨值人士，排名全球第十，他們對高端財富管理產品亦有殷切需求。Sun Life永明的指數型萬用壽險產品的指數戶口價值與一款指數表現掛鈎，為高淨值專業投資者提供更多元化的資產配置選擇，滿足他們對財務規劃及財富增值的需求。