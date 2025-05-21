全港首間！永明向專業投資者引入指數型萬用壽險

保監局與金管局今年3月發布聯合通函，為向專業投資者銷售的指數型萬用壽險產品訂立清晰監管框架。Sun Life永明今天宣布向合資格專業投資者引入指數型萬用壽險，成為全港首間具備該類型產品的保險公司。
Sun Life永明指，亞洲高淨值人士去年的年度增幅位居全球第二，而香港則擁有42,715名資產淨值達1,000萬美元或以上的高淨值人士，排名全球第十，他們對高端財富管理產品亦有殷切需求。Sun Life永明的指數型萬用壽險產品的指數戶口價值與一款指數表現掛鈎，為高淨值專業投資者提供更多元化的資產配置選擇，滿足他們對財務規劃及財富增值的需求。
與指數表現掛鈎 滿足客戶多元需求
香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，過去2個月全力以赴完成產品開發，產品有助公司鞏固在高淨值客戶市場的業務策略，全面滿足專業投資者客戶不同的理財及保障需求，並繼續拓展高淨值客戶業務。
香港永明金融有限公司人壽及康健業務總經理楊娟表示，據保監局及公司去年的數據，Sun Life永明整付保費計劃的平均保費金額於全港非銀行保險公司中名列首位，其中保額達1億元或以上的保單更佔總保額的11.9%6，充分反映高淨值客戶對多元化產品有龐大需求。