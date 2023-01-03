全球主權財富與退休基金歷來首度縮水 一年減少逾17萬億

去年全球股債市崩潰，拖累全球主權財富與退休基金破天荒錄得下跌，全年縮水2.2萬億美元，相當於約17.2萬億港元。根據基金數據平台Global SWF資料，主權財富基金管理的資產價值從11.5萬億美元一年間減少至10.6萬億美元，退休年金管理資產價值由22.1萬億美元銳減至20.8萬億美元。

俄羅斯入侵烏克蘭推升商品價格，導致通脹升至40年高位。聯儲局與多國央行為了對遏抑通脹而大幅加息，引發全球債市出現沽售潮。

Global SWF總經理Diego Lopez表示，「這些是賬面損失，長線投資者不會實現這些虧損，不過數據仍會反映市場環境。」

Global SWF分析455家的國有投資者共32萬億美元資產，其中發現丹麥退休基金ATP過去一年表現最慘淡，損失約45%，涉及金額相當於340億美元。

儘管市場動盪，然而分析顯示，主權財富基金與退休年金用於購買企業、房地產或基礎設備的投資額仍較2021年增加12%。這些基金在過去一年進行743件交易，涉及金額達到2,575億美元的新高，其中規模10億美元以上的「超大型交易」數量也破紀錄。

主權財富基金投資額按年升12% 動用金額創新高

規模6,900億美元的新加坡主權財富基金GIC交易居冠，斥資逾390億美元進行72宗交易，其中一半投入房地產業，尤好物流房地產。

主權財富基金史上前十大投資案中，有5宗是2022年的交易，包括去年1月新加坡主權財富基金淡馬錫斥資70億美元收購檢測與認證公司Element Materials。

Global SWF報告指出，倘若2023年金融市場持續下滑，主權財富基金可能繼續「追逐大象」，作為達到資產配置需求的有效方式。報告預測，來自阿拉伯國家的主權財富基金，如ADIA、Mubadala、ADQ、PIF、卡塔爾投資局（QIA）今年會更積極買入西方企業。