全球企業第二季整體業績轉差 為2020年第三季後首次下跌

日本經濟新聞根據QUICK FactSet截至8月8日的數據發現2022年6月底止季度，綜合全球企業的盈利情況，整體業績轉差，是2020年9月底止季度以來，經濟6個季度增長後首度下滑。原材料漲價、中國疫情封控和股市下跌等構成沉重負擔，令汽車、電子、信息通信和金融等行業趨於低迷。

日經新聞統計日美歐中等約4,500家主要上市企業的業績，利潤合計按年減少7%至約8,493億美元。在全部17個行業中，4至6月利潤倒退的行業有11個，佔6成。比例僅次於2020年4至6月的季度，該個季度的經濟活動因新冠疫情防控限制，以致當時9成的行業都出現利潤倒退。製造業明顯放緩，電子行業時隔8個季度出現利潤下降，而汽車行業時隔7個季度下降。

汽車行業利潤減少29%，日美歐大型企業的凈利潤均有所下降。機械行業和電子行業受到中國嚴格的防疫封控措施導致供應鏈停滯的影響，分別倒退18%和4%。瑞士ABB受生産工業機器人的上海工廠停工等影響，凈利潤減少50％。從美國蘋果來看，零部件供應遲緩和美元升值拉低利潤，時隔6個季度出現利潤下降。

至於在新冠疫情下表現強勁的通訊業和金融則連續2個季度出現利潤下降，分別減少55%及58%。至於材料能源企業受益於資源價格走高，凈利潤激增至2.2倍。英國殼牌石油等5大石油企業的凈利潤合計增至3.8倍的624億美元。