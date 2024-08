打工仔上班重視福利之餘,最著緊一定是每月的月薪收入。有外國機構於今年3月公布調查全球薪金狀況及資訊。當中顯示,香港平均月薪不入世界前20名,以人均2.4萬月薪排行全球第23名;至於被視為香港競爭對手的新加坡,則位列亞洲第一,亦較香港排名高。

研究由商業雜誌「CEO WORLD Magazine」在3月時發布,報告為《2024年平均工資最高及最低的國家》(Countries With The Highest And Lowest Average Salaries, 2024),共列出196個國家及城市的平均每月薪酬總額。