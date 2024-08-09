打工仔上班重視福利之餘，最著緊一定是每月的月薪收入。有外國機構於今年3月公布調查全球薪金狀況及資訊。當中顯示，香港平均月薪不入世界前20名，以人均2.4萬月薪排行全球第23名；至於被視為香港競爭對手的新加坡，則位列亞洲第一，亦較香港排名高。
研究由商業雜誌「CEO WORLD Magazine」在3月時發布，報告為《2024年平均工資最高及最低的國家》（Countries With The Highest And Lowest Average Salaries, 2024），共列出196個國家及城市的平均每月薪酬總額。
香港僅排名全球第23位
據該報告顯示，香港排名第23位，平均每月薪酬總額，為3,070美元（折合約24,161港元），排名亞洲區第5位；而新加坡則以4,350美元，排名洲第1位及全球第11位。亞洲區排名第2至4位，分別為阿拉伯聯合大公國、以色列及卡達。其他亞洲地區方面，中國平均每月薪酬約1,122美元；馬來西亞平均每月薪酬約855美元；印度平均每月薪酬約628美元；及泰國平均每月薪酬約508美元。
瑞士每月平均收入全球最高
而2024年收入最高的國家均為歐美地區，第一位為瑞士，錄得8,111美元；其次為盧森堡，為6,633美元；第3位則為美國，錄得收入6,455美元。其餘國家為依次為冰島、挪威、丹麥、加拿大、格陵蘭、愛爾蘭、荷蘭。
至於排名較後的多數都是位於非洲，在196名的城市為賴索托，每月平均收入僅為24美元（折合約188港元）。
全球收入排名2024首10位：
- 瑞士（8,111美元）
- 盧森堡（6,633美元）
- 美國（6,455美元）
- 冰島（6,441美元）
- 挪威（5,665美元）
- 丹麥（5,642美元）
- 加拿大（5,081美元）
- 格陵蘭（4,665美元）
- 愛爾蘭（4,622 美元）
- 荷蘭（4,581 美元）