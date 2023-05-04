全球政府債務｜香港政府負債增8%創紀錄　全球負債最高竟是這地區

駿利亨德森投資公布2022年《主權債務指數》報告，指各國政府面臨著艱難的處境，因為創紀錄的債務和更高的利率意味著借款成本將在未來3年內翻倍，其中香港政府負債增8%創紀錄，香港人均負債額更為20.76萬港元。
香港人均負債額逾20萬
駿利亨德森投資報告指，香港的未償還債務在2022年增長8%，達到創紀錄的1,960億美元（折合約1.53 萬億港元），增長速度高於全球平均水平，反映了該年內嚴格執行的防疫限制措施對經濟帶來壓力。
由於借貸增長與經濟萎縮同步發生，香港債務佔本地生產總值上升了4個百分點至54%，是少數面對如此顯著升幅的市場，而香港人均負債額為26,609美元（折合約20.76萬港元）。
全球負債最高為新加坡
另一方面，新加坡以總債務數字計算是全球負債最高之一的市場，債務佔國內生產總值比率達148％，與意大利相約。然而，新加坡政府大部分的債務發行收益都用於投資，因此其淨債務比總債務數字小得多。儘管如此，在疫情期間，新加坡政府明顯地增加了借款以支持其經濟。
台灣政府的債務水平是全球最低之一，去年的債務佔本地生產總值比率僅為27%，是少數在過去3年中錄得比率下降的市場之一。其未償還債務上升至7.2%，人均債務非常低，只有8,570 美元 (折合約26.32萬台幣) 。
料到期日較長債券來年表現佳
駿利亨德森投資環球固定收益主管 Jim Cielinski 表示，「政府債務的水平以及其償債成本對社會、政府的稅務和公共支出的決策有非常重要的影響，並引發代際平等的問題。
他預計，全球經濟在未來幾個月內會大幅減弱，通脹放緩幅度將較預期大，市場預期全球經濟將有相對輕微的軟著陸；由於經濟面臨壓力，到期日較長的債券的資本增值空間會更大，它們在未來一年內表現將非常出色。