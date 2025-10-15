全球最佳退休金制度 香港獲B級 亞洲排第二。

報告顯示，荷蘭以85.4分蟬聯榜首；冰島以84分排第二；丹麥82.3分排第三位；新加坡以80.8分排第四；以色列以80.3分排第五。以上國家擁有健全的退休金體系，福利優厚、監管健全、資產基礎雄厚，全部被評為「A」級。

美世(Mercer)與CFA協會聯合發布《美世CFA協會全球退休金指數2025》，荷蘭連續三年成為全球退休金制度最好的國家，新加坡首次躋身最高等級「A」級，排名第4位，為亞洲區首個達到這個級別；香港則獲評「B」級，升10位至第15，在亞洲排第2；而墊底國家為印度。

作為亞洲唯一獲得「A」級評級的國家。Mercer合夥人Tim Jenkins認為，新加坡多年來持續強化其退休金體系，推動全球排名上升。近期政府官員着重提升透明度，確保居民更了解退休後能獲多少保障。而新加坡的退休收入體系以中央公積金(CPF)為基礎，亦涵蓋所有受僱新加坡公民和永久居民，並由僱主和僱員強制供款。

香港方面，雖然獲70.6分，被評為結構穩健、具有許多優良特性，但仍有需要改進之處。在3個子指數中，「充足性」66.6分評「B」級；可持續性得62分，獲評「C+」；系統誠信得89.2分，獲評「A」級。