全球最大對沖基金橋水大手減持中概股　其中一股更被全數清倉

全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater），日前上載到美國證交會（SEC）的首季持倉報告指，其上季大幅減持多隻在美國上市的中概股，其中一股份更被全數清倉，相當於市值逾8千萬美元。

橋水大手減持中概股

橋水基金報告顯示，基金將百度美股（美：BIDU）悉數沽清，合共70.2萬股，市值約8,030萬美元（折合約6.29億港元）。

同時，基金亦減持3間中國電動車生產商「蔚小理」的美國預託證券，包括減持蔚來（美：NIO）4成股份至252.6萬股；小鵬（美：XPEV）持股將降至26%至150.1萬股；理想（美：LI）則減55%至79.2萬股。

此外，基金減持電商平台拼多多（美：PDD）逾4成持股，涉150.3萬股；基金減持後仍持有214.2萬股，市值約1.6億美元，佔基金整體投資組合約1%。至於2022年時，橋水已將阿里巴巴（9988）及京東（9618）等科技股全數清倉，及後亦未有重新買入股份。