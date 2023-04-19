全球最富有城市2023｜香港重回前十名惟仍輸新加坡　奪冠城市誰屬？

香港再有排名被新加坡超越！日前英國投資移民顧問公司「Henley & Partners」與環球財富情報公司新世界財富（New World Wealth），聯合發布《2023年世界最富裕城市報告》（The Wealthiest Cities in the World in 2023），去年跌出前10名的香港回到榜單，排第7位，惟仍輸新加坡。
香港10年間減少近13萬高淨值人士
報告指，香港由去年不入前十，今年卻重回榜單，排第7位。在2012年至2022年間，香港的高淨值人士（High-Net-Worth Individuals，HNWI）或擁有至少100萬美元可投資財富人士，下降了 27%至12.95萬人。
被稱為香港對手的新加坡，排名第5位，高出香港2名。報告指，星洲期內的高淨值人士人數，則增長了40%至24.01萬人，較香港多近一半。
奪冠城市誰屬？
至於上榜城市最多為美國，共有10個城市進入前50名，其中以紐約位居榜首。報告表示，期內富裕人士急增40％至34萬人。
而中國則緊隨其後，為第二最多上榜城市的國家，分別有北京、上海、深圳、杭州、廣州及香港，並較擁有4個城市上榜的澳洲為多。
中國首都北京為中國最富有的城市，在全球排名第8位，擁有12.82萬名富裕人士；其次是排名第9的上海，擁有12.72萬名富裕人士。
首十位全球最富城市
- 美國紐約
- 日本東京
- 美國三藩市灣區（San Francisco Bay Area ）
- 英國倫敦
- 新加坡
- 美國洛杉磯
- 中國香港
- 中國北京
- 中國上海
- 澳洲悉尼