全球最富有城市2023｜香港重回前十名惟仍輸新加坡　奪冠城市誰屬？

香港再有排名被新加坡超越!日前英國投資移民顧問公司「Henley & Partners」與環球財富情報公司新世界財富(New World Wealth),聯合發布《2023年世界最富裕城市報告》(The Wealthiest Cities in the World in 2023),去年跌出前10名的香港回到榜單,排第7位,惟仍輸新加坡。