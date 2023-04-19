全球最富有城市2023｜香港重回前十名惟仍輸新加坡　奪冠城市誰屬？

香港再有排名被新加坡超越！日前英國投資移民顧問公司「Henley & Partners」與環球財富情報公司新世界財富（New World Wealth），聯合發布《2023年世界最富裕城市報告》（The Wealthiest Cities in the World in 2023），去年跌出前10名的香港回到榜單，排第7位，惟仍輸新加坡。

香港10年間減少近13萬高淨值人士

報告指，香港由去年不入前十，今年卻重回榜單，排第7位。在2012年至2022年間，香港的高淨值人士（High-Net-Worth Individuals，HNWI）或擁有至少100萬美元可投資財富人士，下降了 27%至12.95萬人。

被稱為香港對手的新加坡，排名第5位，高出香港2名。報告指，星洲期內的高淨值人士人數，則增長了40%至24.01萬人，較香港多近一半。