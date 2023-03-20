全球最富有小孩2023｜榜首小孩身價高達340億港元且無人不曉　湯告魯斯女兒僅排第5

富人榜排名一向受人注目，最近外國有公司統計全球最富有小孩的排名，其中榜首雖然比起其2021年的身價下降12%，但仍坐穩冠軍寶座，身價高達340億港元；至於湯告魯斯女兒則以62.49億港元排行第5位。

冠軍寶座身價高達340億港元 英國知名兒童電動車品牌「Electric Ride On Cars」公布「全球最富有小孩2023」（RICH KIDS 2023）排行榜，其中7歲的夏洛特公主（Princess Charlotte of Cambridge），以36億英鎊（折合約344.2億元）的身價拿下第一位，雖然較她2021年的身價逾40億英鎊下降12%，惟仍坐穩冠軍寶座。 至於次名最富有小孩則為她的哥哥喬治王子（Prince George of Cambridge），他的身價亦高達24.5億英鎊（折合約234.2億元），獲得第2名；至兩位的弟弟，路易王子（Prince Louis of Cambridge）則位列第13名。

專家：「帶貨能力」提升身價 有專家分析，夏洛特公主身價位列第一名，主要因其母凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）所掀起的凱特效應（Kate Middleton effect），因她作為英國時尚指標，穿出門的衣服在曝光的幾分鐘内便會被一掃而空，連帶著女兒夏洛特的衣服也跟著賣光，讓她在不經意間解鎖「帶貨能力」，身價也隨之提升。 湯告魯斯女兒僅排第5 此外，位列第3名的是16歲的Valentina Paloma Pinault，其身價預估16億英鎊（折合約151億港元），她為開雲（Kering）集團董事長皮諾（Francois Pinault）與Marvel電影《永恆族》主演Salma Hayek的女兒；其他上榜小孩還包括影星湯告魯斯的16歲女兒Suri Cruise，她僅獲得第5名；歌手Beyonce與饒舌歌手Jay-Z的11歲女兒Blue Ivy Carter則獲第7名。