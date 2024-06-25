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財經
2024-06-25 15:31:00

全球最貴城市｜香港升至第二位 新加坡蟬聯最昂貴城市　

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全球最貴城市2024｜香港上海新加坡齊入圍前十。（am730製圖）

全球最貴城市2024｜香港上海新加坡齊入圍前十。（am730製圖）

瑞士寶盛發布《2024年全球財富及高端生活報告》，報告顯示，儘管2024年各城市物價繼續上升，但全球範圍內的富裕人士仍然願意在生活、家庭和未來等方面進行消費和投資。而新加坡蟬聯最昂貴城市；香港則由去年第3位，上升一名至第2位。

瑞士寶盛高端生活指數分析全球25個主要城市一籃子商品和服務價格，編制城市排名。

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香港為今年亞太地區唯一排名上升城市

報告顯示，最貴城市主要聚焦亞太地區，當中有三個城市躋身全球前10位，新加坡蟬聯最昂貴城市，同時也是擁有汽車成本最高的地方。報告認為，該城市以政治經濟保持穩定以及良好的商業環境吸引超高淨值人群。

香港是今年亞太地區唯一上升的城市，由去年第3位，上升一名至第2位。報告指，香港的房地產價格維持全球第二高，同時亦是聘請律師最昂貴的城市；而上海從去年的第二位下跌至第4位，但仍躋身前10名，為全球品嚐高級晚餐最昂貴的城市。

至於其他亞洲城市方面，隨著物價下跌及通脹率影響，部分城1排名有所下降，日本東京由第15位降至第23位；曼谷從第11位下降至第17位，而雅加達則從第12位下降至第14位。

瑞士寶盛指，今年指數排名上升或下降的最大原因來自匯率波動，指數中的價格均需轉換為美元計算以便進行全球比較，因此這些城市在以美元計算後的排名，充分反映瑞士法郎等貨幣走強以及日圓等貨幣表現疲軟的情況。

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香港為今年亞太地區唯一排名上升城市

報告顯示，最貴城市主要聚焦亞太地區，當中有三個城市躋身全球前10位，新加坡蟬聯最昂貴城市，同時也是擁有汽車成本最高的地方。報告認為，該城市以政治經濟保持穩定以及良好的商業環境吸引超高淨值人群。

香港是今年亞太地區唯一上升的城市，由去年第3位，上升一名至第2位。報告指，香港的房地產價格維持全球第二高，同時亦是聘請律師最昂貴的城市；而上海從去年的第二位下跌至第4位，但仍躋身前10名，為全球品嚐高級晚餐最昂貴的城市。

至於其他亞洲城市方面，隨著物價下跌及通脹率影響，部分城1排名有所下降，日本東京由第15位降至第23位；曼谷從第11位下降至第17位，而雅加達則從第12位下降至第14位。

瑞士寶盛指，今年指數排名上升或下降的最大原因來自匯率波動，指數中的價格均需轉換為美元計算以便進行全球比較，因此這些城市在以美元計算後的排名，充分反映瑞士法郎等貨幣走強以及日圓等貨幣表現疲軟的情況。

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報告：高淨值人士消費額有增無減

至於在2024年，按美元計算的價格平均升幅已從2023年的6%放緩至4%。今年商品價格升幅高於服務價格，按美元計算，商品價格平均上升5%，而服務價格則上升4%。儘管各城市的物價繼續上升，但通脹率在過去12個月已逐步恢復至正常水平。

瑞士寶盛亞太區研究部主管Mark Matthews表示，中國和印度的科技實力以及強勁的東南亞經濟，均為亞洲經濟韌性和增長作出貢獻。新加坡的數字經濟複合年增長率達13%，進一步鞏固其作為亞洲主要創新中心的地位。瑞士寶盛研究部主管Christian Gattiker表示，今年的報告顯示出匯率的作用非同小可。以東京為例，其曾經是上世紀90年代超昂貴城市的典型代表，但隨著日圓的穩步貶值，此情不再。

此外，報告又指高淨值人士在物價上升的環境下仍願意消費，而且消費額有增無減，特別是在餐旅（酒店、高級餐飲）以及時裝和配飾方面。高級消費品的價格升幅最大，包括時裝和珠寶，升幅達9.6%。

全球最貴城市2024排名：

  1. 新加坡
  2. 香港
  3. 倫敦
  4. 上海
  5. 摩納哥
  6. 蘇黎世
  7. 紐約
  8. 巴黎
  9. 聖保羅
  10. 米蘭
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