全球樓市跌浪剛開始 各地同步下跌至2024

全球步入加息周期以來，樓市遭殃，專家警告全球樓價市跌浪才剛開始，料2023年和2024年環球樓市價出現同步下跌。由於房地產是財富的主要部份，因此樓市急速降温將對下行的經濟環境構成威脅。
外電報道，各國央行持續加息以遏抑通脹，世界各地的置業需求都因為借貸成本上升而減少，從澳洲悉尼，到瑞典斯德哥爾摩，到美國西雅圖，樓價都持續向下。同時，數以百萬計的供樓人士的負擔亦隨利息上升。各地央行在遏抑通脹的同時，亦需要兼顧對樓市的影響，以防止加息傷及消費心並引發嚴重衰退。
日本法政大學學者Hideaki Hirata在國際貨幣基金組織聯名發表有關房地產市場的報告亦警告，今年進取的加息步伐對供樓家庭的全面影響，需要時間反映。他指出，因為物業融資成本上升，有借貸的家庭將會緊縮開支，而有意置業人士亦會因為供款上升而不入市，拖低樓價及樓市的發展，而物業賣家目前仍忽略需求正在萎縮。
野村環球研究部主管Rob Subbaraman亦指出，許多有借貸負擔的年輕家庭並未經歷過急速加息的年代，這將對他們造成衝擊。
歐洲因為深陷能源戰令通脹惡化，歐洲央行亦於上周重手加息0.75厘，並表明之後繼續加息。不過在加息前，歐洲樓市已續向下，瑞典作為歐洲樓市最刺熱的市場，樓價自春季以來已下跌近8%，經濟師普遍預期樓市跌幅將達15%，對大幅舉債的地產發展商感到壓力，投資者亦憂慮發展商再融資能力。
瑞典樓價自春季以來跌近8%
英國樓價跌勢加，數據顯示倫敦近半行政區樓價持平或下跌。滙豐警告英國正處樓市低迷的頂點，未來一年需求可能下降20%。傳媒引述當地專家估計，約180萬業主明年或要加按，同時，一班首置人士正臨對實質工資創紀錄下跌。
評級機構惠譽指出，在2020年的新批樓按當中，澳洲、西班牙、英國、加拿大是名列浮息按揭比率最高的國家，亦將深受加息影響，預料澳洲和加拿大樓市泡沬較嚴重的國家尤其顯著。其中加拿大因為採用浮息按揭的新增樓按比例拉近6成，因為會深受加息影響。至於澳洲，浮息按揭佔絕大比例，亦將深受利率上升影響。
浮息按揭比例高國家加息影響深
鑑於國民供樓壓力增，已有政府出手協助還款壓力急升的家庭。南韓政府最近同意撥款超過4千億韓圜以協付家庭的浮息按揭部份。波蘭政府亦容許波蘭人延遲還款最多8個月，不過卻主要銀行卻因而蒙受損失，需要進行大額撥備。