全球樓市跌浪剛開始 各地同步下跌至2024

全球步入加息周期以來，樓市遭殃，專家警告全球樓價市跌浪才剛開始，料2023年和2024年環球樓市價出現同步下跌。由於房地產是財富的主要部份，因此樓市急速降温將對下行的經濟環境構成威脅。

外電報道，各國央行持續加息以遏抑通脹，世界各地的置業需求都因為借貸成本上升而減少，從澳洲悉尼，到瑞典斯德哥爾摩，到美國西雅圖，樓價都持續向下。同時，數以百萬計的供樓人士的負擔亦隨利息上升。各地央行在遏抑通脹的同時，亦需要兼顧對樓市的影響，以防止加息傷及消費心並引發嚴重衰退。

日本法政大學學者Hideaki Hirata在國際貨幣基金組織聯名發表有關房地產市場的報告亦警告，今年進取的加息步伐對供樓家庭的全面影響，需要時間反映。他指出，因為物業融資成本上升，有借貸的家庭將會緊縮開支，而有意置業人士亦會因為供款上升而不入市，拖低樓價及樓市的發展，而物業賣家目前仍忽略需求正在萎縮。