全球生活成本2024｜香港連續3年高踞榜首 新加坡居次位

一項就全球生活成本進行的調查顯示，香港再成為外派僱員眼中，全球生活成本最高地區，是連續第3年高踞榜首；而新加坡繼續排名第2位；蘇黎世則獲得第3位。調查指出，香港及新加坡佔據首兩位的原因，都與住屋租金高昂有關。 人力資源管理諮詢公司美世（Mercer）在今年3月進行《2024年全球生活成本排名》，受訪對象為國際外派人員，合計評估了全球226個城市的生活成本，報告以美元計算。而相關生活質素排名，是由該行人員與主要跨國公司、相關領域專家合作得出，當中準則未有更詳細交代。

多個內地城市排名大跌 調查結果分析226個國家或地區，在住屋、運輸、商品和服務成本，其中多個內地城市排名大跌，上海跌十一位至第23位，但仍是亞太地區第三貴；北京下跌十二位至第25位；深圳跌十四位至第34位；廣州更大跌三十五位至第71位。 部分東亞及歐美城市亦有下跌，美國紐約下跌一級排名第7位；英國倫敦上升九級排名第8位；日本東京排名大跌30位至第49位，估計與日圓貶值有關。 香港通脹幅度低於全球平均水平 報告指，儘管香港被評為全球生活成本最高，若與2023年比較，香港有多項商品及服務的通脹幅度，已低於全球平均水平，包括居住成本增加8%，與新加坡一樣；特定商品如雞蛋，全球價格平均增24.1%，香港僅增13.7%；汽油價格全球平均增20.3%，香港只增加7.2%。 歐洲國家盃｜51場賽程及走線圖懶人包（附直播連結）

香港人「北上消費」有原因？ 報告另列出生活質素調查排名，香港成本與生活質素不成正比，調查中，香港的生活質素只排全球77，而新加坡排名29，蘇黎世高居第二，而內地一線城市全部排名在100名以外，或解釋到港人近期轉到「北上消費」的原因。