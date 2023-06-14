全球百萬富翁2023｜中國淨流出居全球之首香港排第6　新加坡料吸4500名富翁

投資移民諮詢公司「Henley & Partners」最新報告指，隨著經濟放緩，加上政府收緊控制，預計本港將會有近千名百萬富翁移民；而中國更預料今年將錄得有全球最多百萬富翁（美元計，下同）的淨流出，不但延續過去10年趨勢，數量更冠絕全球。
中國百萬富翁移民或加劇經濟放緩
報告稱，現估計中國有82.38萬名百萬富翁，不過移民趨勢可能會帶來數百萬美元流出，或加劇國內經濟放緩。有分析表示，過去幾年，中國整體國民財富增長一直放緩，意味資金外流較以往加劇；至於中國經濟從2000年到2017年強勁增長，但之後中國財富和百萬富翁數量增長僅微乎其微。
新加坡料吸4500名富翁
報告顯示，料新加坡為百萬富翁流入的熱門地，預計今年將吸收4,500名富翁，排名全球第3位，僅次澳洲及阿聯酋。
此外，報告預計今年全球將有12.2萬名富翁移民，創下2019年之後歷史新高。今年年初疫情限制取消後，東亞客戶移民諮詢量猛增，超過2019年高峰15%。
預計首10個全球富翁淨流出最多地區
- 中國（13,500名）
- 印度（6,000名）
- 英國（3,200名）
- 俄羅斯（3,000名）
- 巴西（1,200名）
- 香港（1,000名）
- 韓國（800名）
- 墨西哥（700名）
- 南非（300名）
- 越南（300名）
預計首10個全球富翁淨流入最多地區
- 澳洲（5,200名）
- 阿聯酋（4,500名）
- 新加坡（3,200名）
- 美國（2,100名）
- 瑞士（1,800名）
- 加拿大（1,600名）
- 希臘（1,200名）
- 法國（1,000名）
- 葡萄牙（800名）
- 新西蘭（700名）