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財經
2023-06-14 17:03:00

全球百萬富翁2023｜中國淨流出居全球之首香港排第6　新加坡料吸4500名富翁

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全球富翁2023｜中國淨流出居全球之首香港排第6，新加坡料吸4500名富翁。(資料圖片)

投資移民諮詢公司「Henley & Partners」最新報告指，隨著經濟放緩，加上政府收緊控制，預計本港將會有近千名百萬富翁移民；而中國更預料今年將錄得有全球最多百萬富翁（美元計，下同）的淨流出，不但延續過去10年趨勢，數量更冠絕全球。

中國百萬富翁移民或加劇經濟放緩

報告稱，現估計中國有82.38萬名百萬富翁，不過移民趨勢可能會帶來數百萬美元流出，或加劇國內經濟放緩。有分析表示，過去幾年，中國整體國民財富增長一直放緩，意味資金外流較以往加劇；至於中國經濟從2000年到2017年強勁增長，但之後中國財富和百萬富翁數量增長僅微乎其微。

新加坡料吸4500名富翁

報告顯示，料新加坡為百萬富翁流入的熱門地，預計今年將吸收4,500名富翁，排名全球第3位，僅次澳洲及阿聯酋。

此外，報告預計今年全球將有12.2萬名富翁移民，創下2019年之後歷史新高。今年年初疫情限制取消後，東亞客戶移民諮詢量猛增，超過2019年高峰15%。

全球富翁2023｜中國淨流出居全球之首香港排第6，新加坡料吸4500名富翁。(資料圖片)

預計首10個全球富翁淨流出最多地區

  1. 中國（13,500名）
  2. 印度（6,000名）
  3. 英國（3,200名）
  4. 俄羅斯（3,000名）
  5. 巴西（1,200名）
  6. 香港（1,000名）
  7. 韓國（800名）
  8. 墨西哥（700名）
  9. 南非（300名）
  10. 越南（300名）

預計首10個全球富翁淨流入最多地區

  1. 澳洲（5,200名）
  2. 阿聯酋（4,500名）
  3. 新加坡（3,200名）
  4. 美國（2,100名）
  5. 瑞士（1,800名）
  6. 加拿大（1,600名）
  7. 希臘（1,200名）
  8. 法國（1,000名）
  9. 葡萄牙（800名）
  10. 新西蘭（700名）
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