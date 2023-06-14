全球百萬富翁2023｜中國淨流出居全球之首香港排第6　新加坡料吸4500名富翁

中國百萬富翁移民或加劇經濟放緩

報告稱，現估計中國有82.38萬名百萬富翁，不過移民趨勢可能會帶來數百萬美元流出，或加劇國內經濟放緩。有分析表示，過去幾年，中國整體國民財富增長一直放緩，意味資金外流較以往加劇；至於中國經濟從2000年到2017年強勁增長，但之後中國財富和百萬富翁數量增長僅微乎其微。

新加坡料吸4500名富翁

報告顯示，料新加坡為百萬富翁流入的熱門地，預計今年將吸收4,500名富翁，排名全球第3位，僅次澳洲及阿聯酋。

此外，報告預計今年全球將有12.2萬名富翁移民，創下2019年之後歷史新高。今年年初疫情限制取消後，東亞客戶移民諮詢量猛增，超過2019年高峰15%。