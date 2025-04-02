全球第四！ 新股集資177億 首季增3倍

港股首季表現報捷，連帶新股市場亦有好消息。畢馬威指，新股延續去年第四季強勢，首季共15宗上市，按年多25%，集資額177億元，飆3倍，創下2021年以來、4年來第一季的新高，位列全球第四。該行又指，上季香港逾10億元集資的新股多達6宗，而去年首季只有1宗，推動上季新股平均交易規模大升193%。
香港今年首季度的五大新股中，3宗均來自消費行業，其中最大一宗為內地最大的茶飲連鎖品牌。
申請宗數增至120家 季升四成
而香港增長勢頭亦反映在新股申請數量上，目前申請宗數已增至120家企業，較去年底86家顯著增加39.5%。畢馬威指，這一升勢主要緣於上季有51家企業首次提交申請，而去年第四季度僅有24家。此外，「A+H」上市模式也日益受到青睞，首次提交申請的企業中約有四分之一來自A股的上市公司。
畢馬威指，全球上季上市宗數為283宗，合共籌集282億美元(約2,200億港元)，上升4%，上市宗數則持平。美國兩大交易所在集資額方面領先全球，佔全球新股集資總額約30%。東京交易所因完成今年迄今最大新股，而排名第三位。至於A股上季集資總額255億元人民幣，上市宗數33宗，按年分別下降34%及8%。
畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，投資者信心的提升及AI 熱潮正促使更多內地科技公司考慮透過特專科技公司通道來港上市，香港新股市場將迎來充滿活力的一年。
港股4月開局俏 北水淨買199億
大市方面，恒生指數4月開局走高，收報23,206點，升87點或0.4%；恒生科技指數漲0.2%或12點，至5,407點。主板成交額2,502億元。港股通淨吸資198.64億元約3周高，當中盈富基金(2800)淨買入82.9億元，恒生中國企業(2828)吸27.8億元。