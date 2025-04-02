全球第四！ 新股集資177億 首季增3倍

港股首季表現報捷，連帶新股市場亦有好消息。畢馬威指，新股延續去年第四季強勢，首季共15宗上市，按年多25%，集資額177億元，飆3倍，創下2021年以來、4年來第一季的新高，位列全球第四。該行又指，上季香港逾10億元集資的新股多達6宗，而去年首季只有1宗，推動上季新股平均交易規模大升193%。

香港今年首季度的五大新股中，3宗均來自消費行業，其中最大一宗為內地最大的茶飲連鎖品牌。

申請宗數增至120家 季升四成

而香港增長勢頭亦反映在新股申請數量上，目前申請宗數已增至120家企業，較去年底86家顯著增加39.5%。畢馬威指，這一升勢主要緣於上季有51家企業首次提交申請，而去年第四季度僅有24家。此外，「A+H」上市模式也日益受到青睞，首次提交申請的企業中約有四分之一來自A股的上市公司。