全球經商環境｜新加坡再贏香港兼稱冠　經濟學人智庫：中國排名跌11位落後越南

全球經商環境報告指，新加坡再贏香港兼稱冠，經濟學人智庫稱中國排名跌11位落後越南。(資料圖片)

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）最新發表「經商環境排名」 報告 ，指未來5年，新加坡仍然是全球經商環境最佳的經濟體，香港不入首五名；中國排名則下跌11位，為跌幅最大的經濟體，排名落後於馬來西亞、泰國、越南和印度。

新加坡再贏香港

報告顯示，新加坡以8.7分排名第1；加拿大及丹麥分別得8.45分，排名第2及第3；而香港則與德國一同得8.25分，分別得第7及第8。

中國排名跌11位

至於全球經商環境排名下跌最多為中國，較前一次報告下跌11位，排名落後於馬來西亞、泰國、越南和印度。

報告表示，中國因經商環境前景轉差，受較大的政策不確定性、中美緊張局勢，以及更具挑戰的長期增長前景等影響。

儘管中國結束清零政策雖對在華企業有利，但國家主義經濟政策導致的監管變化，以及當地成本上升，均對商業環境造成壓力，並限制國際投資者的機會。