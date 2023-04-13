全球經商環境｜新加坡再贏香港兼稱冠　經濟學人智庫：中國排名跌11位落後越南

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）最新發表「經商環境排名」報告，指未來5年，新加坡仍然是全球經商環境最佳的經濟體，香港不入首五名；中國排名則下跌11位，為跌幅最大的經濟體，排名落後於馬來西亞、泰國、越南和印度。
新加坡再贏香港
報告顯示，新加坡以8.7分排名第1；加拿大及丹麥分別得8.45分，排名第2及第3；而香港則與德國一同得8.25分，分別得第7及第8。
中國排名跌11位
至於全球經商環境排名下跌最多為中國，較前一次報告下跌11位，排名落後於馬來西亞、泰國、越南和印度。
報告表示，中國因經商環境前景轉差，受較大的政策不確定性、中美緊張局勢，以及更具挑戰的長期增長前景等影響。
儘管中國結束清零政策雖對在華企業有利，但國家主義經濟政策導致的監管變化，以及當地成本上升，均對商業環境造成壓力，並限制國際投資者的機會。
越南排名跳升12位
此外，在亞洲區中，越南在過去一年排名跳升12位，泰國和印度亦分別上升10位和6位。報告指出，越南及泰國對海外投資者有利的政策，企業能藉此減輕與中美關係相關的地緣政治風險。
頭10位地區排名：
- 新加坡 8.70分
- 加拿大 8.45分
- 丹麥 8.45分
- 美國 8.37分
- 瑞士 8.34分
- 瑞典 8.30分
- 香港 8.25分
- 德國 8.25分
- 紐西蘭 8.21分
- 芬蘭 8.11分
其他亞洲國家：
- 越南上升12位
- 泰國上升10位
- 印度上升6位
- 巴林下跌9位
- 中國下跌11位