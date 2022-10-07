全球股市跌近23% 唯有新加坡一枝獨秀

全球主要經濟體受滯脹陰霾濃罩，股市表現失色，唯新加坡股市一枝獨秀，在逆景下保持增長，遠拋離全球。今年以來，全球指數下降23%，是2008年金融風暴以來最差表現，但新加坡的海峽時報指數卻有1%左右的輕微升幅，是已發展經濟體中唯一錄得上升的股市。

利率上升令資金流向估值較平的市場，加上新加坡經濟從疫情中復甦所動，令銀行佔比近一半的海峽時報指數上升。新加坡藍籌指數中科技股佔比較少，亦使新加坡股市的表現，與歐美股市成強烈對比。

彭博社引述三星資產管理（Samsung Asset Management）基金經理Alan Richardson分析，新加坡股市表現，是由於價值資產表現優於增長資產，在聯儲局堅持以加息遏抑通脹為目標下，這類價值資產表現將繼續跑贏。

加息環境下新加坡股市將繼續跑贏

美國財經網站DailyFX策略師Daniel Dubrovsky亦表示，除非聯儲局減慢加息步伐或改變利率政策，否則已發展國家的股市表現，將無法追上新加坡。今年以來，新加坡股份的未來盈利預測已上升約16%，增幅約為全球的4倍。不過，這個經濟成長以貿易為主的花園城市，並不是沒有投資風險，當地9月採購經理人指數已衰退至50點以下，錄得的49.9，創26個月新低。同時，當地零售銷售亦見放緩跡象。