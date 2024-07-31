全球股市震盪 巴菲特選股法助你安心投資

方法並不複雜
「用吸引的價格買入優質的企業，並長期持有。」 —巴菲特
股票市場中，投資的方式五花八門，很多投資初學者缺乏理財的基本知識，好多時候都習慣「聽消息」，「信朋友」，缺乏獨立的思考能力，但投資往往最需要的就是冷靜以及獨到的見解。
有股神之稱的巴菲特，是唯一透過投資打入世界富豪榜十大的人。他，才有資格稱爲真正的「專家」，而我地作為散戶，最重要是了解他投資背後的理念。
首先，巴菲特運用的是價值投資法，他從來不看圖表，更沒有報價機，對股票短期的上落不關心。因爲他視買股票如同買企業，著重的是企業的前景，賺錢的能力，然後以低於其價值的價錢買入，就算只是買入少量股數，都一定會經過分析，閲讀該公司的年報，甚至和企業的負責人交談，以便更深入了解企業未來的方向以及發展。
另外，巴菲特之所以有驚人的投資成績，其中一點是耐性！
在投資中，耐性好重要。如果你買入的是一隻優質股，長遠企業一定會上升，但如果你在便宜的價位買入，其回報一定比昂貴價高，這就顯示了耐性的重要，優秀的投資者有耐性等待一個真正吸引的投資機會出現。
以下總結一部分「股神」的投資邏輯：
- 好的企業比好的價格重要
- 最終決定公司股價的是公司的價值
- 追求壟斷企業
- 沒有任何時間適合將優秀的公司脫手
巴菲特選股原則
巴菲特選股要點有很多，如果深入討論，相信是一本書的內容，以下簡單講述其中3個重點：
1.最好尋找消費壟斷企業
巴菲特喜歡的股票一定是那些產品簡單，容易了解的企業，而如果一些企業有市場需求，沒有接近的代替品，並且沒有政府的監管就初步符合其條件。
擁有這些特徵的企業產品會有較大的加價能力，同時不會失去市場佔有率，也就是說如果企業擁有「護城河」就能帶來優勢。
2.管理層理性及忠誠
一個好的是管理層就是一個好的「陀手」，可以為企業帶來方向，而正確的方向必定能爲企業帶來長遠的發展利益。一個好的管理者必須説到做到，擁有獨立的思維，有毅力，不會被慣性驅使。
3.公司財務穩健 經營效率高
財務穩健的標準是少負債，現金流強，而「股神」其中一個重視的財務指標是ROE，ROE能反映一家公司的賺錢能力，同時，不能只考慮一年的數據，投資的時候要明白數字背後的意義。
本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。
原文刊登於 HK MoneyClub