全球財富報告2023｜港人去年平均身家下跌仍位居全球頭3名勝新加坡　中國20名不入

港人去年平均身家下跌。日前瑞銀與瑞信聯合發表最新《全球財富報告》，數據指出，2022年香港成年人均財富值為55.12萬美元（折合約430萬港元），按年跌2.4%或11.3萬億美元，但仍在調查的60個市場中位列第3位；而每名成年人平均財富減少3.6%至8.47萬美元（折合約66.32萬港元）。

瑞士高踞榜首中國20名不入

至於成人平均財富全球排名方面，瑞士以68.52萬美元（折合約534萬港元）繼續高踞榜首，其次是美國的55.135萬美元（折合約430萬港元）；以財富中位數計，榜首比利時有25萬美元（折合約195萬港元），澳洲以24.7萬美元（折合約193萬港元）排第二。

至於中國總家庭財富為84.485萬億美元（折合約659萬億港元），按年跌1.7%；每名成年人平均財富少2.2%至75,731美元（折合約59萬港元）。

此外，以國家劃分，美國百萬美元富翁人數損失最嚴重，其次是日本和中國；財富增長最快的國家則為俄羅斯、墨西哥及印度，其中受歐美制裁的俄羅斯，因盧布走強，令當地家庭財富大幅增加，去年增加56名百萬富翁。