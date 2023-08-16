全球財富報告2023｜港人去年平均身家下跌仍位居全球頭3名勝新加坡　中國20名不入

港人去年平均身家下跌。日前瑞銀與瑞信聯合發表最新《全球財富報告》，數據指出，2022年香港成年人均財富值為55.12萬美元（折合約430萬港元），按年跌2.4%或11.3萬億美元，但仍在調查的60個市場中位列第3位；而每名成年人平均財富減少3.6%至8.47萬美元（折合約66.32萬港元）。
瑞士高踞榜首中國20名不入
至於成人平均財富全球排名方面，瑞士以68.52萬美元（折合約534萬港元）繼續高踞榜首，其次是美國的55.135萬美元（折合約430萬港元）；以財富中位數計，榜首比利時有25萬美元（折合約195萬港元），澳洲以24.7萬美元（折合約193萬港元）排第二。
至於中國總家庭財富為84.485萬億美元（折合約659萬億港元），按年跌1.7%；每名成年人平均財富少2.2%至75,731美元（折合約59萬港元）。
此外，以國家劃分，美國百萬美元富翁人數損失最嚴重，其次是日本和中國；財富增長最快的國家則為俄羅斯、墨西哥及印度，其中受歐美制裁的俄羅斯，因盧布走強，令當地家庭財富大幅增加，去年增加56名百萬富翁。
美元兌多種貨幣升值導致財富減少
報告又指，美元兌多種貨幣升值是導致財富減少的主要原因，而金融資產下跌對財富收縮的影響最明顯，房地產等非金融資產則保持穩定；又預期內地經濟及資產增長表現影響人均財富增速，未來經濟及人均財富增長均會比上一個10年緩慢。
此外，報告預測未來5年全球財富增長38%，到2027年將達到629萬億美元（折合約4.9萬億港元），中等收入市場的增長將成為主要驅動力，屆時每個成年人財富可達11.027萬美元（折合約86萬港元），百萬富翁數量料升至8,600萬人，超高淨值人士（UHNWI）數量或將增加至37.2萬人。
全球成人平均財富全球排名
- 瑞士（685,230美元）
- 美國（551,350美元）
- 香港（551,190美元）
- 澳洲（496,820美元）
- 丹麥（409,950美元）
- 紐西蘭（388,760美元）
- 挪威（385,340美元）
- 新加坡（382,960美元）
- 加拿大（369,580美元）
- 荷蘭（358,230美元）