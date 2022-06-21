全球通脹｜南韓央行料今年通脹或超過4.7% 再破2008年高位

南韓央行在半年度報告中預計，通脹率在一段時間內會大幅超過5%，今年通脹或超過2008年創下的4.7%新高。由於原油、糧食價格上漲，通脹在下半年比上半年更高，全年通脹率可能高於上月所作的預期。南韓5月份物價上升5.4%，連續4個月上升，創2008年8月以來最高，進一步提高了下個月加息半厘的可能性。南韓央行5月加息0.25厘，並將年度通脹預期由3.1%大幅上調至4.5%。

南韓央行在報告中指出，受到烏克蘭危機、全球供應鏈瓶頸，以及社交距離規定放寬後私人消費復蘇的影響，今年通脹率或高於原先預測。由於海外供應面因素持續影響，下半年通脹上行壓力將加大。

央行行長李昌鏞預計，通脹升幅可能較預期持續更長時間，但目前的通脹升勢持續，央行的貨幣政策有必要以穩定物價為重心直到通脹的升勢結束。南韓央行行長李昌鏞稱，通脹形勢嚴峻，在目前通脹壓力緩解之前，貨幣政策應側重於穩定通脹，且將關注通脹情況，直到物價形勢發生變化。

他又表示，6月通脹可能比5月更高，不確定通脹是否會在6、7月超過6%，但這不是決定加息速度的唯一因素。在評估是否需要大幅加息前，需要監測6月通脹數據、外匯市場和其他數據。如果出現類似羊群效應的行為，將採取行動穩定匯市。