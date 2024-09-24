全球金融中心指數 港重返三甲 許正宇：反映港擁制度優勢

財經事務及庫務局許正宇表示，最新公布的結果反映香港擁有制度優勢，根基好、底子厚，今屆政府先後推出多項政策措施，改革股票市場、促進綠色金融、建立虛擬資產規管框架，在創新金融服務方面力求突破，引領巿場革新，這些努力皆獲國際認可。他又指，香港可繼續發揮獨特優勢，結合「有為政府」和「高效市場」，提升香港國際金融中心的地位至新台階。

排名首兩位的城市繼續為紐約及倫敦，至於上海跌兩級，至第八，深圳則升兩級，至第九。

英國智庫機構Z/Yen與中國(深圳)綜合開發研究院聯合發布第36期《全球金融中心指數》報告，香港排名上升一級，重返第三躋三甲，整體評分就上升8分，新加坡則跌一級，至第四，為2022年3月以來，香港首次高於新加坡。

投資管理排名躍升全球第一

報告列出香港在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」及「聲譽及綜合」各方面，競爭力均名列前茅。主要金融行業領域，包括投資管理、保險業、銀行業、專業服務等排名全面提升，其中「投資管理」的排名更躍升至全球第一。香港截至去年底管理的資產規模按年增長約2%，至超過31萬億元，淨資金流入接近3,900億元，升超過3.4倍。

報告又評估了金融中心的金融科技水平，香港的排名上升五位，躋身十大金融科技中心之列。