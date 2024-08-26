全球10大私募對中國投資熱情急減退　7間今年「剎車」無新投資

報道引述Dealogic的數字顯示，2021年時，10大私募公司合計在中國進行30筆投資，與早年的數字相似，但自此2021年後逐年下跌，今年10家公司內，有7家根本沒有新投資。而今年有在中國進行新投資的僅安宏資本（Advent）、貝恩資本（Bain）等。

替代投資管理協會（AIMA）亞太共同主管李可勝於報道表示，因地緣政治緊張、監管的難以預測和經濟利空消息不斷，對投資人而言，投資中國像坐「雲霄飛車」。儘管中國的快速成長過去曾掀起淘金熱，但目前投資人就像是是用放大鏡和鑷子在淘金。

滴滴出行遭審查或令私募「剎車」

在過去10年的多數時間，私募股權公司爭相進駐中國這個快速成長的市場，收購日後可能在美國上市的中國企業股份，好讓其投資人大賺一筆。但自滴滴出行2021年6月30日在美國紐交所上市，不到48小時後遭北京當局審查，股價隨即暴跌，同年底滴滴出行宣布自紐交所下市，其後北京當局就監管打壓中企的海外上市，導致私募股權公司套現的途徑變少。