兩上市公司停牌　傳涉「唱高散貨」拘捕行動

皓文控股（8019）及國茂控股（8428）停牌，待刊發公告。據本地傳媒報道，兩家公司或有份捲入證監會與廉政公署近日採取的聯合行動。

香港證監會與廉政公署於11月9及10日採取「唱高散貨」聯合行動，拘捕8名人士，包括一個「唱高散貨」集團懷疑主腦。該集團涉嫌透過由多間香港上市公司組成的複雜交叉持股網絡進行「唱高散貨」計劃，涉及非法收益1.91億港元。其他被捕人士亦是該集團的骨幹成員，包括上市公司的主席，以及2間經紀行的3名負責人員。

據《明報》報道，市場傳言涉案創業板公司萬成金屬（8291），昨早已發公告確認有監管機構在周三到過辦事處，卻未能發現其管理層，並謂在有需要時會向監管機構提供協助。至於同時被傳涉事的皓文控股主席徐愛妮，及另一隻創業板公司國茂控股捲入今次監管機構聯合行動。

國茂控股中午連發2個公告指，公司1名董事已告知公司本月9日，1間監管機構進入公司於香港的總部及主要營業地點。董事會認為，集團的業務及經營將正常進行及未受不利影響，且將在有需要時向監管機構提供必要的協助；股份並將於今午1時起恢復買賣。皓文控股則仍未公布停牌原因。

國茂稱獲1董事告知有監管機構進入公司

據報，行動中「唱高散貨」集團懷疑主腦為人稱「粉哥」的53歲股市炒家葉志輝，於計劃離港前在機場落網。消息指，聯合行動搜查新確科技（1063）旗下的新確證券，而該行與葉志輝關係密切。新確科技今早先跌後升，中午收市上升3.3%。