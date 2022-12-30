兩介紹形式上市新股今首掛　海底撈分拆特海國際曾升逾倍

兩介紹形式上市新股今首掛，其中由海底撈分拆的特海國際最多升超過1倍。（資料圖片）

今日兩隻以介紹形式來港上市的新股首日掛牌，其中由海底撈（6862）分拆上市的中式餐飲品牌特海國際（9658）開市第一口價報7元，開市早段一度高見14.5元，較開市價升近1.1倍，最新報12.54元，升幅仍有79%，成交金額1.12億元。海底撈暫時跌0.9%，報22.25元。

海底撈早前公布，以實物分派特海股份方式將特海上市，合資格股東每10股可獲1股。每手1,000股，聯席保薦人為摩根士丹利及華泰國際。

特海國際主席周兆呈表示，是次分拆可讓海底撈股東有多個平台了解其國際市場發展，上市不涉集資額，日後將視乎發展需要適時進行融資。擴張方面，集團現於11國共有110間店，計劃於已有市場擴張為主，未來有意進入菲律賓市場。

特海國際：未來視乎發展需要適時融資

在新冠疫情未結束及經濟仍受挑戰下，集團將以穩健步伐拓展，按照各國消費特色制定對策。特海有信心疫後業務將恢復，將持續加強員工能力及推出新品強化業務，亦見非華裔客群有所增加。

至於同樣以介紹形式上市、金山軟件（3888）旗下在納斯達克買賣的金山雲（3896）開市報1.99元，最高曾升至2.15元，較開市最多升8%，最新報2.12元，升幅6.5%，成交金額604萬元。金山軟件亦有升幅，最多升過4.5%，高見26.55元，最新仍升3.0%報26.15元，為近10日高位。